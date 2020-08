Dominik, el hijo de Rey Mysterio sigue su legado: "Quiero llevar el nombre Mysterio a otro nivel"

Cuando te has criado en la lucha libre y eres hijo de una de sus mayores leyendas es casi inevitable que algún día acabes siguiendo los pasos de tu familia. Es la historia de Dominik Gutiérrez (San Diego, EEUU; 1997), más conocido como Dominik Mysterio. A sus 23 años se enfrenta al mayor reto de su vida: su debut en WWE y continuar el legado de su padre, el legendario Rey Mysterio.

Dominik se prepara para estrenarse este domingo sobre un cuadrilátero en la mayor empresa de wrestling del mundo. Lo hará en un escenario de altura, SummerSlam, y ante un rival de primer nivel, Seth Rollins. Por si hubiera que añadir algo más a la ecuación, se tratará de una lucha callejera en la que todo vale.

EL ESPAÑOL habla con Dominik, que no esconde los nervios de cara a su debut. En su esquina estará apoyándole su padre, de quien hasta ahora se diferencia por no usar su tradicional máscara, aunque reconoce que algún día le gustaría llevarla. Antes que su padre, ya la llevó su tío abuelo: Rey Mysterio Sr.

"Me encantaría llevar el nombre Mysterio a lugares como hicieron Blue Demon y El Santo en películas o shows de animación", nos reconoce antes de dar el salto definitivo en un negocio con mucha historia y tradición en la cultura mexicana y latina.

Cartel promocional de la lucha entre Dominik Mysterio y Seth Rollins

Pregunta: ¿Cómo se siente uno a pocos días de su debut en un ring de la WWE?

Respuesta: Es un día muy grande el PPV de SummerSlam. Estoy muy nervioso, pero son nervios buenos. Estoy listo. Estoy muy feliz porque ya es mi debut, en un PPV tan grande y ante un oponente tan grande como Seth Rollins.

P: Además, su padre ha regresado a tiempo y estará el domingo en su esquina...

Es grandioso poder tener a mi padre al lado. Tiene mucha experiencia y conoce la lucha como nadie más. Si me ve que estoy haciendo algo mal o me están poniendo mucho las botas, él me puede ayudar para poder salir de la situación en la que estoy.

P: En una entrevista Rey decía ver "algo especial" en usted. No es hasta los 19 años cuando le dice a su padre que quiere empezar a entrenar. ¿Cómo han sido estos años de trabajo hasta llegar a este punto?

R: Ha sido un largo proceso. Me acuerdo que le dije que quería a entrenar como a los 18-19 años. Empecé luego a entrenar con él y mi padrino Konnan. Ellos dos me empezaron en el ring y de allí me fui a Florida, a Tampa, y entrené con Jay Lethal en Tampa Bay Pro Wrestling. Luego regresé a casa y en dos meses me fui a Canadá a entrenar con Lance Storm. Y luego ya cuando regresé de ahí encontre en mi . Ha sido un largo proceso, pero estoy bendecido por el lugar en el que estoy ahora, la oportunidad que me dio WWE.

P: ¿Qué momento recuerda como el más duro durante el proceso?

R: Entrenar lucha no es algo fácil. Si lo fuera, todos lo harían. Es muy difícil. Notas algo en el cuerpo que te duele, pero es un dolor bueno. Yo digo que mi segmento que tenía en Survivor Series en la lucha de Brock Lesnar, con mi padre y él, fue muy difícil para mí. Era una lucha muy grande, en un evento muy grande, con una persona muy grande. Estaba muy nervioso pero sabía lo que tenía que hacer. Y lo hice.

P: Pisar un ring en Survivor Series, junto a su padre y plantar cara a 'La Bestia' Brock Lesnar...

R: Es algo que no se puede explicar. Es una persona muy extraordinaria. Es de otro planeta casi. Es muy buena persona y siempre se ha portado muy bien conmigo. Nada más que respeto por él.

Así quedó el cuerpo de Dominik tras la paliza sufrida a manos de Seth Rollins

P: Recientemente, también vimos como sufría una paliza a manos de Seth Rollins y Buddy Murphy. Nada menos que 30 golpes se llevó con un palo de kendo.

R: Eso también fue muy difícil. Te doy un ejemplo: en la lucha libre, cuando vas progresando, todos los estudiantes y maestros te pegan 'chops' en el pecho. Es tradición de la lucha. Eso es lo peor que te puede pasar, que 15-20 personas te den en el pecho. Pero cuando conté que me dieron 30 'palazos'... Eso fue un dolor, en el momento, inexplicable".

P: Estamos viendo el inicio del paso de testigo en la familia Mysterio. ¿No ha sentido todavía el vértigo viendo todo lo logrado por su padre y que recaerá en sus manos?

R: Ahora no siento mucho la presión porque está ahí ayudándome y apoyándome, pero creo que cuando llegue ese día voy a tener miedo. Es un gran nombre, es el nombre Mysterio que él ha hecho mundial. Es una responsabilidad muy grande y tengo que hacerlo lo mejor posible para poder llevar el nombre Mysterio al otro nivel que se pueda.

P: ¿En qué lugar le gustaría haber dejado el nombre Mysterio el día que, dentro de muchos años, sea usted el que dé un paso al lado?

R: Es una pregunta muy grande -risas-. Me encantaría llevar el nombre Mysterio a lugares como lo hicieron Blue Demon y El Santo en películas o shows de animación. Algo a parte de la lucha que pueda hacer grande el nombre.

Dominik y Rey Mysterio atacan a Seth Rollins WWE

P: Siendo Rey Mysterio tan querido por todos los fans del wrestling, ¿ha sentido el calor de los seguidores en estos meses que ha aparecido en Raw de forma regular?

R: Me he sentido muy bien. La gente me apoya mucho y es bonito ver eso. La gente no es muy negativa contra mí. Mucho apoyo de luchadores, de amigos, de la familia y la gente en redes sociales. Leo los comentarios buenos que me apoyan y me dicen que estamos listos para SummerSlam.

P: Hasta ahora Dominik se ha presentado siempre sin máscara, ¿a qué se debe? Teniendo en cuenta que su padre siempre ha aparecido con ella...

R: Es muy diferente. Yo he salido en la tele desde muy pequeño, con mi cara ahí en la tele. De grande tampoco me han tapado la cara. Mi padre, de muy pequeño, desde los 14 años siempre ha estado con máscara. Es una costumbre que a mí no me dieron porque salí en cámara con la cara. En un futuro sí que me gustaría meter la máscara en mi equipo, pero es algo que tengo que hablar con mi padre a ver si le gusta la idea.

P: ¿Cuál ha sido la última charla que ha mantenido con su padre de cara a su pelea del domingo?

R: Lo único que me sigue diciendo es '¿sabes que es mucha presión, verdad?' y le digo 'sí, ya sé' y me responde: 'no la cagues' -risas-. Le digo que no, que todo estará bien. Luego me dice 'vas a estar bien; recuerda que ahí voy a estar, hazme caso y quédate tranquilo'.