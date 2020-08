Agnelli y el futuro de Cristiano tras la Champions: "Estoy seguro, seguirá con nosotros"

La temporada de la Juventus no ha sido todo lo buena que esperaban los seguidores del equipo turinés. El triunfo en la Serie A, el noveno consecutivo, comienza a saber a poco en la afición que reclama ya victorias en Europa. Por eso, realizaron fichajes tan grandes como el de Cristiano Ronaldo, pero ni la llegada del luso ha conseguido darle ese impulso al equipo, que ha vuelto a caer demasiado pronto.

Lo cierto es que tras la llegada del cinco veces ganador del 'Balón de Oro', dos equipos como el Ajax y el Olympique de Lyon han apeado a la 'Juve' de luchar por la Copa de Europa. Dos equipos que, a priori, no deberían estar ni mucho menos al nivel del equipo bianconneri. Sin embargo, la realidad son dos fracasos consecutivos.

Por ello, y especialmente tras la imagen dejada por el equipo donde se ve claramente que no está a la altura de su estrella, los rumores de una posible salida se hacen cada vez más grande. Hace unos días, Cristiano ha sido relacionado con el PSG, conjunto en el que formaría una delantera impresionante con jugadores como Neymar, Mbappé o Icardi.

Cristiano se lamenta tras una ocasión en el partido contra el Lyon EFE

Por eso, tras la eliminación de la Juventus ayer a pesar de su victoria sobre el equipo francés, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, fue preguntado en Sky Sport por la continuidad del luso, autor de dos goles: "Estoy seguro de que seguirá con nosotros". Así de seguro se mostró el máximo dirigente del equipo italiano, intentando terminar con los rumores de salida de su jugador más valioso.

Sin embargo, quiso ir más allá, reforzando el liderazgo del portugués, por si no lo hubiera demostrado ya él con sus dos tantos, tal y como hizo el curso pasado contra el Ajax o contra el Atlético de Madrid, cuando eliminó a los de Simeone con un hat-trick. Agnelli añadió: "Es un pilar de la Juventus".

Lo cierto es que Cristiano atraviesa su peor momento desde que aterrizara en Turín convencido de que sería capaz de llevar a otro equipo hasta la conquista de la Champions como ya hiciera con Manchester United y Real Madrid. En otra temporada excelente a nivel individual en la que ha vuelto a anotar alrededor de cuarenta goles, el equipo no le ha acompañado y cierra el curso con un pobre bagaje de tan solo una Serie A ganada.

Cristiano celebra uno de sus goles frente al Lyon EFE

El futuro de la Juve tus

Sin embargo, Agnelli no solo no teme por la continuidad del portugués, si no que no ven tan escuetos los resultados de su equipo: "Ha sido una temporada agridulce". Maurizio ha escrito una página de fútbol extraordinaria en el fútbol italiano ganando el scudetto tras haber empezado en las categorías inferiores. En la Champions, sin embargo, el rendimiento fue decepcionante: ahora es un objetivo, no un sueño, y salir en los octavos de esta manera debe hacernos reflexionar. Tenemos un equipo importante y al mejor jugador del mundo con nosotros. Nos tomaremos un par de días para tomar una decisión".

"El balance de la temporada lo haremos con el técnico y toda la directiva, también consideraremos el triunfo en la Liga que nunca es banal. Los campeonatos no se ganan por inercia y triunfar nueve veces seguidas es un orgullo".

[Más información: Guardiola acaba con el 'invictus' de Zidane en la Champions League: y a la 13ª eliminatoria perdió]