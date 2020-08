En Francia siguen apostando porque Cristiano Ronaldo acabará en el PSG

Cristiano Ronaldo no parece que vaya a tener en Italia su última experiencia en el fútbol profesional. No es la primera vez que se insinúa que su futuro puede pasar por el PSG. Ahora, en Francia, vuelven a insistir con esa idea y no se descarta que pase poco tiempo para que este rumor se haga realidad. France Football publica este martes que era "muy probable" antes del parón por el coronavirus. Ahora la idea sigue existiendo.

El portugués acaba de ganar un nuevo título de la Serie A con la Juventus y en la celebración se le vio muy integrado disfrutando con sus compañeros. Aún así el verdadero reto lo afrontará esta semana cuando su equipo trate de remontar el partido frente al Olympique de Lyon y se meta en la fase final excepcional de la Champions League que se celebrará en Lisboa.

Es uno de los pocos retos que le quedan con el conjunto italiano a pesar de que solo lleva dos años allí. Probablemente, si cumpliera con esa meta, la idea de acabar en Francia, cosechar éxitos allí y seguir ampliando su palmarés tendría muchos tintes de realidad. France Football detalla que la ciudad del Sena, París, atrae mucho al luso también para sus intereses personales.

Cristiano Ronaldo : Paris en tête https://t.co/yAFZcPch0a — France Football (@francefootball) August 3, 2020

La información destaca que todo comenzó tras un partido frente al Lokomotiv donde ganaron 2-1 pero no estaba contento con el rendimiento del equipo. Ahí es cuando se atrevió a "soñar en alto" con jugar en el PSG. De hecho, esa idea recoge que su intención es establecer una sociedad junto a Neymar Jr. y Kylian Mbappé, un tridente nunca visto.

El brasileño sigue asentándose en el escalón por debajo de Messi y el portugués, mientras que el francés da pasos agigantados para ser el mejor del mundo y aspirar firmemente al Balón de Oro. La relación con estos, según la información de France Football, es muy buena por lo que podría darse sin problemas el caso de que ambos presionaran al jeque para hacer todo lo posible para que Cristiano acabe su carrera en Europa allí.

París, un deseo

"Cristiano no está descontento, pero tampoco contento", detalla una información que también señala que la idea que rondaba en la cabeza de CR7 era más fuerte aún antes del confinamiento. En esos meses antes de que se parase el fútbol por culpa de la pandemia de la Covid-19, coincidiendo por ejemplo con la derrota ante el Lyon en Champions, sus pretensiones por irse a París eran más intensas.

No se ofrecen cifras sobre lo que supondría su llegada al PSG, pero la realidad es que el mercado ha quedado muy tocado por culpa del coronavirus. Si Cristiano rebaja sus pretensiones económicas, aunque ya es conocida la potencia económica que tienen los parisinos gracias a los petrodólares, podría hacer realidad un tridente de ensueño que permitiera pelear de verdad por acercarse al cetro europeo que tanto ansían. Aún así esta temporada Mbappé y Neymar lo tienen muy bien con los cruces que les han tocado para por lo menos plantarse en la gran final.

