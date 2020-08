El cabreo de Sarri tras la eliminación de la Juve: "Es ofensivo que me preguntes por mi futuro"

La Juventus de Turín quedó apeada de la Champions tras no poder darle la vuelta a su eliminatoria contra el Olympique de Lyon. Los de Maurizio Sarri ganaron el choque con dos goles de Cristiano, pero la actuación del luso no fue suficiente para que los italianos pasaran de ronda y llegaran a cuartos.

Las malas sensaciones que había dejado el equipo en liga se confirmaron en la máxima competición continental, ya que, a pesar de no hacer un mal partido, no alcanzó para eliminar al equipo galo. Solo Cristiano estuvo a la altura de un encuentro de la máxima exigencia que los de Sarri no supieron afrontar 100%.

Por ello, el técnico de la Juventus habló para Sky Sport tras el choque y fue preguntado por la eliminación y por su futuro, algo que no se tomó del todo bien: "No creo que directivos de alto nivel, como dije ayer, decidan mi futuro sobre el resultado de un partido. Me parece hasta ofensivo preguntarme eso. No me espero nada, tengo un contrato y lo respetaré".

Sarri, pensativo en la banda del estadio de la Juventus EFE

Sin embargo, lo cierto es que el futuro de Sarri en la Juventus está claramente en entredicho, y no por el partido de anoche. El juego desplegado este año por el conjunto italiano no ha sido el deseado, muy lejos del nivel de otro equipos de Maurizio como su Nápoles, que enamoró a toda Italia.

El único triunfo de la Serie A tampoco respalda demasiado al técnico, que no ha podido rascar ningún título nacional más y que ha sido apeado a las primeras de cambio en la Champions con un rival menor: "Hicimos un gran partido, el penalti tras 10 minutos podías enloquecernos y logramos remontar. Si no estuviera devastado por la clasificación estaría contento por el partido que hicimos".

Cierto es que la Juventus fue víctima de un incomprensible erro arbitral cuando le señalaron un inexistente penalti al centrocampista Bentancur, pero el resto del choque, ningún jugador pudo acompañar a Cristiano en su intento de remontada. El luso se vio, una vez más, solo ante el peligro y no fue suficiente.

Cristiano encara a un defensor del Olympique Lyon EFE

No obstante, Sarri no se fue descontento con el trabajo de sus hombres, y valoró positivamente la imagen dada ante un rival como el Olympique de Lyon, menor a todas luces pero que para el técnico italiano se trata de un oponente muy a tener en cuenta para lo que resta de competición.

Las excusas de Sarri

"El Lyon en los 120 minutos con el PSG nunca sufrió, hoy pasó unos 20 minutos encerrado en su área. Es normal que no estemos al máximo nivel ahora mismo, pero respondimos bien a pesar de llegar de un mes donde no hicimos nada lógico, jugando cada tres días".

El mayor problema de la Juventus, más allá de que su juego no ha encandilado precisamente a la afición este año y de que solo Cristiano tira del carro en mucha ocasiones, es que su regreso a la competición tras el parón ha sido nefasto, pasando muchos apuros para cerrar una liga ya en el bolsillo y con esa temprana eliminación en Champions League.

