Se acabó lo que se daba en los mares de Europa. Qué casualidad. Otro año que se hunde el barco justo cuando no está el capitán, como contra el Ajax en el Bernabéu. Todos sabemos que seguramente Ramos no sea el mejor central del mundo, su exceso de ímpetu y sus ínfulas de delantero así lo atestiguan. Pero si hay una cosa clara es que con él, el equipo juega mejor que sin él. Y si no que se lo pregunten a Raphael Varane, pareja de baile del central del Madrid, nueve de cada diez partidos.



Hoy habrá dianas virtuales en media España con la cara del joven campeón del mundo, que a pesar de tener cuatro Champions League en su mochila, ayer en Manchester, parecía haberse tomado una sobredosis de "dormidinas". Está claro que el francés no es la alegría de la huerta, pero quizá jugar al lado de Militao le diera un plus de responsabilidad al que no estaba acostumbrado. Tampoco sería justo decir que fue todo culpa del central, que conste en acta, porque no salió el Madrid mandando como acostumbra, ni mucho menos como requería el envite europeo. Guardiola y Lillo, estudiosos del rival donde los haya, decidieron jugar solo en sesenta metros, apretaron a la defensa a sabiendas de que sin Ramos y Marcelo el Madrid no tiene tanta soltura para sacar el balón. Bingo.



El entrenador de Santpedor sigue fiel a su máxima, si no quieres encajar goles tienes que tener la pelota tú. Así fue. El partido se empezó a jugar sin pulsaciones. De hecho por un momento, incluso me pareció ver tocando la pelota en el centro del campo a Busquets y a Xavi, pero no, eran Rodri y Gündogan.

Varane intenta llegar al balón en una acción con Gabriel Jesús EFE