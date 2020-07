La motivación de Mourinho a su Tottenham: "Tenéis que ser una panda de hijos de p...."

José Mourinho no ha perdido su esencia a pesar de los años. El técnico portugués se caracteriza por ese duro carácter y a la vez por la protección de sus jugadores. Es un motivador nato y los resultados deportivos que ha conseguido, en parte, son gracias a esa capacidad que tiene de motivar a sus plantillas.

Ya lo demostró en su etapa en el Real Madrid, cuando recuperó un vestuario muerto anímicamente para acabar con la hegemonía del Barcelona en España. Ahora, durante su estancia en el Tottenham, ha demostrado que sigue empleando las mismas tácticas para hacer que sus jugadores salgan al terreno de juego a dejarse prácticamente la piel.

En unas imágenes que se han hecho virales y que forman parte del documental que está elaborando Amazon sobre el club inglés, aparece Mourinho durante una de estas charlas motivando a todos sus jugadores. El discurso, de esos que no suele aparecer en público, no ha pasado desapercibido para la mayoría de aficionados.

El técnico portugués, a su estilo, puso los pelos de punta a sus jugadores. "Necesitáis comunicaros. Quizás me equivoque, quizás me equivoque. Siento que sois un grupo de gente muy amable, pero durante 90 minutos no tenéis que ser amables, tenéis que ser una panda de hijos de puta. Hijos de puta inteligentes, no estúpidos hijos de puta", arengó.

Mourinho, en el banquillo del Tottenham Reuters

Las imágenes, filtradas en redes sociales, ya han convertido este discurso de Mourinho en uno de los temas más comentados en relación al mundo del fútbol. El documental, tras este avance, apunta a estar repleto de grandes momentos entre el técnico luso y su plantilla.

Casualmente, el veterano entrenador portugués afirmó hace unas semanas que estaba en contra del documental grabado. "Traté de olvidarme de ellos durante ese tiempo", aseguró acerca de la estancia del equipo de grabación en los vestuarios. Mourinho reconoció que no le gustó en absoluto, aunque la "mayor parte de tiempo" consiguió olvidarse de ellos.

Mourinho mantiene a su equipo en la zona alta de la Premier League en este tramo final de la temporada. No llegará a la Champions, pero los spurs tienen opciones de acudir a Europa.

Los documentales, de moda

La aparición de nuevas plataformas y la gran afición que hay por el deporte en general, y por el fútbol en particular, han propiciado la proliferación de diferentes documentales acerca de cómo funcionan los clubes desde dentro o cómo es la vida de los futbolistas.

Además del Tottenham, el éxito del documental grabado por Sergio Ramos fue muy comentado. En él se pudieron ver imágenes exclusivas del jugador, tanto de su vida personal como de su día a día en el Real Madrid. Momentos en el palco y vídeos donde se podía comprobar la tensión del capitán merengue cuando no podía ayudar a los suyos.

Igualmente, otros jugadores como Griezmann aprovecharon los documentales para anunciar su futuro. El francés dejó el Atlético de Madrid pero, antes, anunció por medio de un pequeño episodio cuál iba a ser su decisión y por qué. Un gesto que no gustó en absoluto a la afición.

