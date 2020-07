Mourinho estalla en rueda de prensa: "Esa pregunta no se la haces a Klopp o a Guardiola..."

José Mourinho dio una nueva lección en rueda de prensa tras sentirse cuestionado por sus decisiones técnicas. El entrenador portugués estalló cuando le dijeron tras la victoria del Tottenham contra el Newcastle (1-3) por Bergwijn y por qué no fue titular. El neerlandés cambió el rumbo del partido con su entrada desde el banquillo, pero a Mourinho solo le atacaron por no sacarle de inicio.

"Esa es la pregunta que me haces normalmente a mi pero no se la hacéis a Lampard, a Klopp, a Pep... Al resto de entrenadores de grandes clubes con buenos jugadores. Lampard no pone a Pulisic o a Hudson-Odoi y no le preguntáis por qué no es titular. Si Pep pone a alguien y deja fuera a Bernardo Silva nunca le preguntáis por Bernardo".

Su enfado era perceptible y continuó con una larga respuesta que dejó a todo el mundo mudo: "Soy el único que está obligado a poner a quince titulares o soy el único que no tiene derecho a tener buenos jugadores en el banquillo".

Jose Mourinho was NOT happy about this question! pic.twitter.com/Ek7Y2Gzytm — SPORF (@Sporf) July 15, 2020

Y añadió: "Si hubiera puesto a Bergwijn hoy de titular, me estarías preguntando qué es lo que tiene que hacer Lucas Moura para ser titular o qué es lo que tiene que hacer Son para serlo. No tienen que hacer nada, tienen que ser jugadores de equipo. Jugadores que podrán ser titulares, que pueden quedarse en el banquillo, salir para media hora o para un minuto".

Por último, se volvió a referir al caso de otro entrenador: "¿Cuántas veces deja Nuno a Adama Traoré en el banquillo para ganar partidos en los últimos 30 minutos? Y tú no le preguntas a Nuno si Traoré se queda en el banquillo y el motivo de que en su lugar juegue Jota, Podence o Dendoncker. Es solo a mí. Bergwijn no tiene que hacer nada más, es uno más del equipo. Él juega para el Tottenham y el Tottenham tiene que competir con los mejores equipos y para ello, no solo puede tener once buenos jugadores. Necesita más y los tenemos en el banquillo", concluyó.

Victoria del Tottenham

Los goles de Heung-min Son y Harry Kane sirvieron para que el Tottenham Hotspur derrotase este miércoles al Newcastle United (1-3) y siga soñando con la clasificación para la Europa League.

Los Spurs hicieron bueno el triunfo en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal con tres puntos que les hacen ver con opciones realistas la clasificación para la próxima edición de la Europa League.

Son hizo el primero para los de José Mourinho aprovechando una asistencia del argentino Giovani Lo Celso. Matt Ritchie hizo el empate en la segunda parte y Harry Kane, con dos tantos, rompió su sequía goleadora de tres encuentros para llevar los tres puntos a Londres.

Con el triunfo del Wolverhampton Wanderers, el Tottenham se queda, a la espera de que juegue el Sheffield United, séptimo con 55 puntos, a una unidad de los Lobos y una por encima del Sheffield.

Al Tottenham le queda enfrentarse la próxima jornada al Leicester City , equipo que se está jugando la Champions League; y, en la última fecha, al Crystal Palace, que no tiene nada en juego una vez confirmada la salvación.

[Más información: Mourinho y Klopp cargan contra el TAS: "La decisión sobre el Manchester City es vergonzosa"]