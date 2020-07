Setién echa la culpa al césped y el Valladolid replica con un zasca: "Ya lo hacía en el Betis"

El Barcelona consiguió una victoria por la mínima ante el Valladolid. El 0-1 le vale a los de Setién para seguir peleando por una Liga que parece imposible. Pero, más allá de los tres puntos, las sensaciones siguen sin ser buenas. El técnico culé, sin embargo, culpó al estado del césped de la falta de precisión de su equipo.

El entrenador blaugrana, preguntado en rueda de prensa, explicó por qué el Barcelona sufrió un bajón físico y de calidad en la segunda mitad. Lejos de aplaudir al rival y su disposición táctica, o hacer autocrítica con su plantilla, Setién culpó directamente al estado del terreno de juego.

Las altas temperaturas que están asolando España, y también Valladolid donde se disputaba el encuentro, fueron las culpables de la falta de rodaje del Barcelona en los segundos 45 minutos. "Nuestra segunda parte no es por tema futbolístico", aseguró tajante el técnico del Barça.

"Hacía mucho calor y el campo se ha secado al final. Llevamos muchos partidos y mucho desgaste", terminó por analizar Quique Setién. Unas palabras que encontraron respuesta en el técnico rival, Sergio González, que replicó ante la prensa con un 'zasca' recordando la etapa del técnico culé en el Betis.

Sergio González, entrenador del Real Valladolid, durante un partido

La respuesta del Valladolid

"Siempre intenta minimizarnos, pero la respuesta ha estado en el campo", comenzó aseverando el entrenador del Valladolid. "En la segunda parte, si alguien ha generado situaciones de peligro hemos sido nosotros y el calor y el campo eran el mismo para todos", continuó el técnico local.

Según su análisis, en la segunda mitad consiguieron cambiar la táctica que tenía planteada el Barcelona. "Les comíamos el terreno", detalló un contrariado González por no haber conseguido ningún punto: "Nos hace falte reafirmarnos ante los grandes y seguir teniendo estas oportunidades".

A diferencia de Setién, Sergio González asumió responsabilidades por el resultado final y criticó el propio planteamiento que él había organizado. "O no he estado acertado con ese esquema, o me equivoqué en la elección de los jugadores, ya que el equipo salió cohibido", apuntó.

