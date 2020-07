Así es el wakeboard, el deporte de moda que atrapa a famosos como Shakira o Pablo Motos

Cada vez son más las personas que se embarcan en nuevas aventuras para pasar su tiempo libre, para descansar la mente y ejercitarse lejos de las tensiones del día a día. El deporte es uno de los reclamos más cotizados en periodos de vacaciones porque ofrece la ansiada desconexión, pero también adrenalina, emoción, bienestar y, en ocasiones, da la oportunidad de probar algo nuevo.

Uno de los deportes que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos, especialmente por parte de aquellos que gustan de los deportes acuáticos, es el 'wakeboard'. Una disciplina que se podría definir, de forma muy rápida, como una mezcla entre esquí, snowboard y surf. Básicamente, permite disfrutar de las olas mientras se toman con una tabla a grandes velocidades y con una continua situación de excitación.

Tal es así que cada vez más famosos se deciden a probarlo, y casi todos los que pasan por él quedan enamorados de esa disciplina acuática. Por ello, las celebrities lo eligen para pasar sus vacaciones disfrutando de una actividad completa, que sirve para mantenerse y ponerse en forma, además de para pasar un rato divertido y refrescante. Desde Pablo Motos a Shakira, pasando por Blanca Suárez o Sebastián Rulli, todos ellos han probado el 'wakeboard' y se han enamorado de él.

En qué cosiste el 'wakeboard'

El 'wakeboard' es un deporte náutico muy completo que muchos consideran como una especie de snowboard, por la tabla que se emplea, y de esquí acuático, por la sensación de deslizar sobre el agua. En realidad, consiste en tomar olas, deslizar y mantener el equilibrio sobre una tabla mientras un vehículo acuático a motor, como una lancha, tira de nosotros para tomar velocidad mientras nos agarramos a una cuerda que nos lleva y nos guía.

Se trata de un deporte muy divertido que se puede practicar al aire y, sobre todo, en zonas donde exista agua, especialmente en lagos y pantanos que lo permitan por sus condiciones naturales.

Club Nautico Las Anclas de Entrepeñas Instagram (wakeboard10)

Sin embargo, a pesar de ser un deporte cada vez más practicado, no está exento de riesgos y es necesario cuidar y conocer diferentes aspectos como el entorno o el equipo que se va a utilizar. Muchos de quienes lo practican tienen un seguro de accidente para poder prevenir antes de curar, pero, sobre todo, es primordial no menospreciar o subestimar ni la velocidad, ni la disciplina ni la superficie para no sufrir así ningún daño.

Los mejores lugares para practicar ‘wakeboard’

El 'wakeboard' se puede practicar en muchas zonas y de muchas maneras, sobre todo dependiendo del manejo que uno tenga y de cuanta adrenalina o cuan arriesgados quiere que sean sus maniobras, ya que se puede ir simplemente deslizando hasta diferentes trucos y cabriolas elevándose de la superficie del agua para continuar realizando diversas piruetas en el aire sin perder la tabla ni la cuerda que llega desde la embarcación.

Los lugares ideales para practicar 'wakeboard' dependen de muchos factores. Bien sean por motivos económicos, por motivos logísticos y de localización geográfica o por motivos coyunturales como estar de vacaciones en una zona determinada. De todas formas, se puede practicar en muchas zonas diferentes ya que lo más importante es que haya agua.

Desde profesionales hasta aficionados, todos eligen lagos, pantanos y playas, buscando las mejores condiciones para la práctica de este divertido deporte. Los más expertos se atreven a hacerlo cuando hay viento y oleaje, de manera que pueden disfrutar realizando acrobacias en el aire, aunque estas impliquen un riesgo mayor.

Algunos de los mejores lugares para practicar 'wakeboard' en España son el Pantano de Entrepeñas en Guadalajara, el centro Waterski de Seseña, el club Ventallo de Gerona, el club Vic Sau de Barcelona o el Ski Pepe, en las Islas Baleares.

Lago Powell entre Utah y Arizona Instagram (littlemuuk)

Sin embargo, si lo que se quiere y se puede es viajar por el mundo a lugares impresionantes para hacer este deporte de una forma diferente, otras alternativas de lujo son el Lago Powell, conocido por ser el segundo largo artificial más grande Estados Unidos y por separar las fronteras entre Utah y Arizona, el Lago de Como, en la región de Lombardía al norte de Italia, el Stoney Park de Australia, que consiste en dos lagos artificiales construidos en ángulo recto para aprovechar mejor las condiciones de sol y viento, y por supuesto, el Mar Negro.

El 'wakeboard': De Shakira a Blanca Suárez

La realidad es que el 'wakeboard' es un deporte que está de moda, especialmente entre las celebrities que cada vez más se apuntan a probarlo, ya que se trata de una actividad de lo más completa y divertida para los meses de verano. El 'wakeboard' se ha convertido en los últimos años en el compañero de vacaciones perfecto para muchos personajes públicos.

Cada vez es más frecuente ver como en sus redes sociales suben contenido practicando este deporte que gana adeptos en cada temporada estival, ya que solo de verlo como otros lo practican, dan ganas de probarlo. A unos les llama más por su relación con el agua, a otros por la descarga de adrenalina y a otros simplemente porque permite pasar un rato entretenido y refrescante.

Una de las primeras celebridades en pasarse a este deporte fue la actriz y presentadora Kira Miró. La canaria, gran apasionada de los deportes acuáticos, lleva varios ya varios años practicándolo por lo que es ya toda una experta. Kira afirma que conoció este deporte a través de una amiga que la llevó hasta el pantano de Sacedón, en Guadalajara, uno de los mejores sitios de España, especialmente cerca de Madrid, para practicar este deporte.

Kira Miró haciendo wakeboard Instagram (kiramiro)

Allí se dio cuenta de que, como buena canaria, es agua, y que siente una especial conexión con el mar que, por motivos de trabajo, no puede disfrutar todo lo que le gustaría. Gracias a aquella experiencia se enganchó de un deporte que para ella es fácil de aprender y que te permite progresar muy rápido, aunque no lo practiques demasiado. Kira afirma que es una práctica muy divertida, que siempre te pide más, coger cada vez más olas, deslizar más rápido y salir de la estela del barco para que la cosa se complique aun más.

Sacedón se ha convertido en un reclamo para los famosos a los que les encanta el agua, la libertad y este tipo de deportes, ya que allí es también donde Blanca Suárez lo practica. La actriz española comenzó a ir al embalase de Entrepeñas hace unos años para disfrutar también de unas olas y pasar rato agradables junto a su tabla, ir ganando destreza y además seguir manteniendo una forma física que se trabaja y mucho tal y como muestra a través de sus redes sociales. Blanca acude allí con sus amigas debido al maravilloso entorno que ofrece este pantano y que permite la realización de este tipo de disciplinas.

Blanca Suárez posa junto a sus amigas Instagram (blanca_suarez)

Otra de las celebrities que también ha quedado prendada del ‘wakeboard’ es Shakira. La cantante colombiana es aficionada a este deporte y lo practica de vez en cuando en los descansos de sus giras, ya que es una forma diferente de seguir realizando ejercicio además de tratarse de una actividad refrescante y divertida. Por eso no es extraño ver a la de Barranquilla enfundarse su traje de neopreno y surcar las olas con su tabla.

Uno de los más aficionados a este deporte acuático considerado extremo por los ciertos peligros que corre es Sebastián Rulli. El actor y modelo argentino practicó 'wakeboard' durante años, pero una lesión de rodilla que se hizo esquiando le privó durante mucho tiempo de dar rienda suelta a su pasión. Sin embargo, desde no hace mucho, ha vuelto practicar este excitante deporte, algo que no tardó en promocionar en sus redes sociales debido a la tremenda alegría que le producía. Además, aprovechó para hacerlo son su pareja Angelique Boyer, a la cual también ha introducido al mundillo.

Pablo Motos, el último en engancharse a la ola

Uno de los últimos famosos en unirse a esta corriente de pasión ha sido el presentador de televisión Pablo Motos. El de Requena comparte con sus seguidores instantáneas y vídeos en las que aparece surfeando y tomando olas que dan auténtico vértigo, aunque la habilidad y afición que tiene por los deportes le hacen desarrollar una gran destreza para manejarse sobre la tabla.

La última oportunidad en que se ha visto al Pablo Motos practicando un poco de ‘wakeboard’ ha sido este mismo verano, en el arranque de sus vacaciones, momento que ha aprovechado para volver a practicar este deporte acuático que engancha cada año a más y más famosos de una forma exagerada.

Pablo Motos haciendo wakeboard Instagram (pablomotos)

Lo cierto es que la posibilidad de sacar un poco de tiempo, poder desplazarse hasta un sitio de agua con cierto oleaje y darle rienda suelta al a esta especie de 'snowboard' acuático propulsado es un plan inmejorable para las vacaciones, así lo ven cada vez más famosos que se dejan arrastrar por esta corriente de la que luego nadie quiere salir.

No solo es un deporte para ricos

Saber que cada vez más famosos se enganchan a este deporte no quiere decir que solo sea para bolsillos de alto calado. Cada cual en la medida en que pueda realizarlo, pero es posible probar y realizar 'wakeboard' para casi cualquier economía, solo hace falta buscar buenas ofertas y estar dispuesto a chorrear adrenalina.

Simplemente con hacer una pequeña búsqueda se pueden encontrar ofertas que sirvan para pasar un rato entretenido, alejado del calor y practicando un deporte fácil y muy emocionante. Para aquellos que quieran probar, desde 50 euros se pueden realizar unas pequeñas sesiones de iniciación de unos 20 minutos, mientras que para aquellos que ya tengan cierta experiencia o que quieran dedicarle un rato más largo, existen otro tipo de promociones en las que por 85 euros se puede llegar a estar encima de la tabla una hora.

Escuela de Wakeboard en el Pantano de Entrepeñas Instagram (wakeboard10)

Si las pretensiones y las posibilidades son más altas, se ofrecen bonos de hasta tres horas con bebidas incluidas para aquellos que esperan o para tomarse un descanso desde 36 euros. Incluso, si se desea ampliar el número horas, se pueden encontrar tarifas cercanas a los 1.000 euros donde se dan más de 7 horas de clase.

[Más información - El paddle surf: el deporte de verano para practicar en mar, río, lago y embalse]