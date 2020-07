El hermano de Griezmann estalla contra Quique Setién tras el partido contra el Atleti

La situación de Antoine Griezmann en el Barcelona es límite. De los últimos cuatro partidos en tres ha sido suplente y ante el Atlético de Madrid, el partido más clave del equipo azulgrana en sus aspiraciones por seguir luchando por La Liga, se tuvo que conformar con apenas dos minutos sobre el terreno de juego. Griezmann pasó de puntillas en el partido ante su exequipo por decisión de Quique Setién.

Su rol tan pequeño en el partido dio mucho de qué hablar en las redes sociales y hasta se sumó al debate el propio hermano de Griezmann, Théo. El francés no dudó en cargar contra Setién y el cuerpo técnico del Barcelona por su trato al delantero que costó 120 millones de euros el verano pasado.

Théo Griezmann escribió tres tuits casi de seguido, que serían borrados posteriormente: "Quiero llorar seriamente. Dos minutos...", decía en ellos acerca de la escasa participación de su hermano en un partido que acabó en empate y que complica mucho la vida del Barça si este jueves el Real Madrid suma otros tres puntos contra el Getafe.

Los tuits del hermano de Griezmann contra Quique Setién

Setién habló en rueda de prensa sobre la situación de Antoine Griezmann, que encadenó la segunda suplencia consecutiva y entró al césped en el tiempo añadido. El preparador cántabro defendió la decisión.

"A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo", explicó.

Más incógnita dejó la respuesta de Diego Pablo Simeone ante los medios de comunicación. Preguntado por la situación de su expupilo Griezmann en el Barcelona, que entró al césped en el minuto 90, Simeone respondió con un lacónico "sin palabras". ¿Será una crítica a Setién por el trato al delantero francés? ¿O prefiere no entrar en debates con un jugador que desde el verano pasado no es suyo?

[Más información: Setién: "No me siento discutido en absoluto"]