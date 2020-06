Setién: "No me siento discutido en absoluto"

Quique Setién sigue discutido tras el nuevo pinchazo del Barcelona frente al Atlético de Madrid, aunque el técnico cántabro ha asegurado que no se siente así "en absoluto". Sobre el empate a 2 firmado en el Camp Nou y de algunos nombres propios habló el entrenador del Barça en rueda de prensa.

Análisis del partido

"Es un pena, cada vez lo tenemos más complicado. Nos alejamos del título pero hay que seguir trabajando. El Atlético ha sido un buen equipo".

¿Qué buscaba con el cambio?

"Más dinamismo y combinación, pero se defienden muy bien y nos han comprometido en las salidas".

Griezmann

"Le veo bien, pero hay que decidirse, quizás no era lógico sacarlo, pero peor era no sacarlo. No lo hice antes porque los que estaban lo estaban haciéndolo bien, Riqui, Messi, Suárez. No es fácil encontrar un sitio sin desestabilizar al equipo".

Piña de los jugadores del Barcelona en el gol de Messi ante el Atlético de Madrid EFE

¿Está contento con el juego?

"Bastante contento. No es fácil jugar contra este equipo, que es disciplinado y fuerte físicamente, y defensivamente. Pero estoy contento con mis jugadores".

¿Discutido?

"Como entrenador, no me siento discutido en absoluto".

Cambio de sistema

"Pretendíamos incorporar un poco más altos a los laterales. Hemos dejado a Ivan un poco más retrasado, haciendo la salida, y meter a Riqui a la espalda de los dos pivotes, intentando encontrar esos dos espacios. No estoy descontento de cómo ha salido. Hemos controlado y Riqui ha entendido muy bien la posición y lo que hemos pedido. No hemos podido porque el Atlético es un gran equipo defensivamente. Si valoramos sólo por los goles, no hemos podido, pero yo estoy contento con el trabajo y el planteamiento. Es un día en el que los futbolistas han estado extraordinariamente bien".

Fuerzas para seguir

"Naturalmente. El equipo ha hecho un gran partido. Estamos convencidos de que podemos continuar adelante. Seguimos fuertes, con muchas ganas de tratar de ganar los puntos que nos quedan".

Simeone, sin palabras sobre Griezmann

"Me parece muy correcto".

¿Se siente respaldado por el vestuario?

"Me siento respaldado por el vestuario, evidentemente. La reunión con la directiva, no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella".

¿Por qué no confía en Griezmann?

"No estoy de acuerdo. Es un jugador importante. Es verdad que sacarle quedando tan poco es duro para un jugador de su nivel, pero las circunstancias me han obligado a ello. La otra opción era no sacarle. Los que estaban en el campo, lo estaban haciendo bien. Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Sé que es duro. Mañana hablaré con él. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona".

Luis Suárez

"La realidad es que, seguramente, no estaba para 90 minutos, pero le forzamos porque la situación lo requiere. Entre Messi y él han metido una gran cantidad de goles. Estoy contento con él, el otro día nos resolvió el partido con dos goles extraordinarios".

El techo de Messi

"Estos futbolistas no lo tienen. Lleva muchos años sorprendiéndonos".

Lanzamiento de penalti de Messi a lo Panenka en el Barcelona - Atlético de Madrid de La Liga EFE

Situación personal

"Estoy acostumbrado a llevar situaciones difíciles. Será una anécdota pasado un tiempo. Ahora no estoy tan feliz como estaba al principio, pero me encuentro muy bien interiormente. Me encuentro satisfecho con el trabajo que estamos haciendo".

Riqui, titular

"Ya se la ha ganado hoy. Ha estado a un altísimo nivel. Todos lo hemos visto. Se ha comprometido en todo lo que le hemos pedido, con voluntad y calidad. Este es el camino para seguir ahí, está claro. Lleva tres partidos. Habrá que ver mañana cómo está. Estoy encantado con su rendimiento. El club y los aficionados también deben estarlo. Tienen un gran futbolista ahí".

¿Cómo se va esta noche a su casa?

"No me voy satisfecho del todo porque no hemos ganado, pero me voy contento porque todos los jugadores han hecho un gran partido contra un gran rival. Hemos estado extraordinariamente bien. Nos está faltando ese punto de acierto que nos acomoden los partidos de mejor manera. Esto es lo que hay en este momento. Es obvio que no está para nosotros. Ese centímetro que ha movido Marc el pie no nos ha permitido jugar más tranquilos".

