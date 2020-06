Simeone: "¿Griezmann? Sin palabras"

El Atlético de Madrid se vuelve a la capital con un punto de su visita al Camp Nou. Empate a 2 ante el Barcelona con el arbitraje y las jugadas polémicas como grandes protagonistas del encuentro destacado de la jornada 33 de La Liga. Simeone habló por partida doble, primero ante los micrófonos de Movistar LaLiga y después en rueda de prensa.

Análisis del partido

"Fue un partido entretenido con distintos momentos. Nosotros desde el arranque buscamos nuestra velocidad. El partido tuvo la etapa donde pudimos encontrar el empate enseguida. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también. El empate queda la ilusión de los dos equipos en poder ganar".

Carrasco

"Viene jugando desde Bilbao. Está más fino, incisivo, vertical. Está volviendo el mejor Carrasco que se fue. Sabíamos que estaba en dificultad, está haciendo un esfuerzo enorme y vemos los resultados. Cada vez esta mejor, incisivo, vertical, determinante en final de jugada y nos pone contentos. En Bilbao jugó un buen partido y hoy redondeó posiblemente el mejor partido desde que volvió al equipo".

Costa, desafortunado

"Yo tampoco tengo suerte. Sí tuve suerte que empatamos".

Reacción rojiblanca

"En todo momento vi que el equipo estuvo cerrado y tuvo una transición rápida. El equipo trató de defenderse ordenadamente y en cada contragolpe había peligro".

Fuertes

"No, quedan muchos puntos para llegar al objetivo. Todos los equipos crecen y ahora a centrarnos en el Mallorca".

Terceros en la tabla

"El objetivo es estar entre los cuatro primeros".

Griezmann

"Sin palabras"

Empate

"Somos muy respetuosos con el Barcelona. Sabemos la calidad de futbolistas de su plantel. Venimos a jugar con la intención de tener transiciones rápidas, jugar al espacio con Carrasco y Lodi, Correa y Arias, Llorente y Costa para hacerles daños en los espacios que suelen dejar al jugar tanto en campo tuyo. Creo que el partido se jugo en lo que queríamos, llegó su gol en una jugada asilada y empezaron a aparecer las jugadas que buscábamos hasta llegar al penalti. En la segunda parte igual, un partido difícil contra un rival que tienen muy bien la pelota y el equipo supo reaccionar. Ellos buscaron alguna situación con Vidal, nosotros la de Costa, la de Lemar y alguna que parecía que podía terminarse mejor y no elegimos de la mejor manera, pero me voy contento con el trabajo de los futbolistas".

Costa, de menos a más

"Puede ser uno de los partidos más regulares en continuidad de juego para Diego. En todo momento intentó sostener de espaldas para que el equipo pudiese progresar y llegó hasta el minuto 70 donde veíamos que había dado todo y es lo que necesitábamos. Quedan cinco partidos, todos difíciles y habrá que seguir trabajando y sabiendo que necesitamos de todos los chicos que tenemos para llegar al objetivo".

¿Cómo ve al Barcelona?

"No suelo opinar del rival. Es siempre un equipo con un gran juego, con futbolistas que deciden por donde llevar el partido, donde posicionarse y no varía su forma de jugar, es incisivo, con sostén de pelota importantes en otros momentos más rápidos y hoy ha sido más posicional. Son estilos respetables, por lo menos de parte mía".

¿Les influye jugar sin público?

"No me comporto diferente. Lo vivo de una manera equivocada o no, pero lo siento así y es una forma de intentar ayudar al equipo para estar insertado. No lo hago diferente de si hubiese gente, lo que pasa es que ahí se escucha menos, pero la forma que nos manejamos es la misma".

¿Podría ser la final de la Champions?

"Quedan muchas cosas por delante importantísimas antes de llegar a agosto. Ahora nos centramos en Mallorca, que seguro que será duro como todos los partidos de la liga española".

