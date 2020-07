Por qué Maradona podría ser el próximo seleccionador de España

¿Se imaginan una Selección dirigida por Diego Armando Maradona? Pues eso es lo que quiere lograr Antonio Torres, exárbitro y exfutbolista que se presentará a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo ha revelado en una aparición en Betevé con la que, sin duda, ha logrado el foco mediático que hasta ahora no había podido tener por la lucha entre Luis Rubiales e Iker Casillas.

"Si yo soy el próximo presidente de la Federación española, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español por los próximos dos años. Será el técnico en el Mundial de Qatar, con el objetivo de llegar a la final. El mejor jugador de la historia, que pasó por aquí en Barcelona fichará en mi equipo", dijo Torres en la televisión catalana refiriéndose a los años 2021 y 2022.

Y va en serio, ya que Torres reconoció que incluso ha hablado ya con el entorno de Maradona y si él es el presidente será una realidad ver al mítico '10' de la selección argentina dirigiendo a Sergio Ramos y compañía: "Lo he negociado con Matías Morla, Roberto Trotta y todo su equipo. Son personas muy sencillas, humildes y Maradona está muy capacitado como entrenador, sus conocimientos están por encima de todos en el fútbol", señaló.

Así se fraguó el acuerdo

La cosa va más allá y es que en Argentina, Infobae ha revelado más detalles sobre la posible llegada de Maradona a la Selección. Confirma que Torres tiene la palabra de Morla, abogado de Maradona, y en las conversaciones participó el exfutbolista Roberto Trotta, mencionado por el candidato a la elecciones en su reciente revelación.

Todo habría surgido meses atrás cuando Torres y Morla se conocieron en un viaje del abogado de Maradona a España. Torres le habría ofrecido un contrato millonario en caso de ganar las elecciones, aunque es consciente de que parte en clara desventaja respecto a Rubiales y Casillas, aunque este se retiró de la carrera por la presidencia tras adelantarse unas elecciones ahora sin fecha tras la anulación del Tribunal Administrativo del Deporte de la convocatoria.

Con Antonio Torres habló EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo y ya dio algunas pinceladas de cómo sería la Selección con él. Así surgió su idea de presidir la Federación: "Esto surge porque yo en el año 2018 me presenté a las elecciones de la Federación Catalana, pero las tuve que impugnar porque las convocaron en las vacaciones de verano y no me dio tiempo a conseguir los avales", dijo a este diario.

Y añadió: "Mi vida siempre ha sido el fútbol, he sido un jugador muy técnico, fui árbitro profesional y soy profesor experto en reglas de juego. Esto lo hago para que los niños crezcan hacia arriba y para intentar ganar el Mundial de aquí a doce años seguro".

Su objetivo es claro: volver a ganar el Mundial. Y tiene la fórmula: "Aportando los conocimientos que yo tengo en arbitraje y reglas de juego, que hay un montón de trampas. Explicaré a los jugadores cómo sacar mayor provecho en rendimiento con las reglas de juego, y creo que España puede ganar otro Mundial conmigo en el cargo".

