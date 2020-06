El Inter, cada vez más seguro de que el Barça no podrá fichar a Lautaro

El Inter de Milán respira cada vez más aliviado con el futuro de Lautaro Martínez. El delantero argentino, objeto de deseo del FC Barcelona, lleva copando los rumores del mercado con su llegada a Can Barça durante muchos meses. Sin embargo, sin ventas, esa llegada parece poco menos que una quimera.

Tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, en el club italiano saben de la dificultad económica del cuadro blaugrana pese a sus expectativas de fichajes. Además, son plenamente conscientes de el estricto control económico que tienen los clubes en España, donde no pueden presentar un desfase muy grande entre sus fichajes y sus salidas.

Por ello, desde el equipo de Conte están cada vez más seguros y confiados en la continuidad de su estrella. Los milaneses están creando un equipo con jugadores de nivel como Eriksen o Lukaku, y mantener a su gran estrella sería un impulso de fútbol y moral de cara al curso que viene.

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán Reuters

No obstante, no deberían confiarse, ya que el Barcelona ha demostrado en los últimos años ser capaz de elaborar oscuros planes de ingeniería financiera para terminar saliéndose con la suya, aunque sea a costa de que los presidentes terminen en la cárcel. Conte puede seguir contando con Lautaro, pero solo de momento.

Lo que parece un capítulo abocado al fracaso es la pasarela de salida del Barça. La plantilla de Quique Setién, a pesar de no ser muy extensa, cuenta con varios nombres que tienen el cartel de transferibles colgado en el cuello. Nombres como los de Rakitic, Dembelé o Griezmann han sonado con fuerza para intentar hacer caja.

De hecho, estos nombres también han sido clasificados como posibles monedas de cambio para intentar hacer hueco en la plantilla a posibles llegadas. No obstante, se tratan de jugadores con fichas muy altas, lo que complica también su salida a otros clubes.

El proceso de renovación del vestuario culé se encuentra en un punto muerto con jugadores que no pueden salir, estrellas que no pueden llegar, una masa salarial asfixiante y una salud económica diezmada por las malas artes de temporadas anteriores que, tarde o temprano, pasarán factura.

Un mal momento para fichajes

Además, la crisis sanitaria que también ha golpeado al fútbol y al deporte, no supone un buen escenario para embarcarse en operaciones de este calado. La plantilla culé ha tenido que ver cómo el club les instaba a hacer reajustes salarias mientras los rumores de fichajes como el de Lautaro o el de Neymar se sucedían.

Icardi y Neymar durante un partido Reuters

El Inter, que acaba de vender a Icardi por 55 millones de euros, no tienen necesidad alguna de malvender a su estrella, por lo que no se moverá de su petición cercana a los 85 millones de euros y a la que podrían añadirse algún jugador como Junior Firpo. El Barça no está dispuesto a aceptar ese trato.

Otras ventas que podrían intentar realizar el club son las de jugadores que se encuentran cedidos en el extranjero como son Coutinho, Todibó o Aleñá. El primero de ellos supondrá un gran fiasco económico debido al alto coste que tuvo su fichaje y al importante salario que recibe, mientras que el defensa francés y el centrocampista español se antojan insuficientes.

[Más información: En Italia apuntan que el Real Madrid está atento al culebrón entre Lautaro Martínez y el Barça]