Illarramendi: "Esperemos que la final de la Copa del Rey se juegue cuanto antes y con púbico"

Asier Illarramendi, centrocampista de la Real Sociedad, mostró su deseo de que la final de la Copa del Rey que deberá medir a su equipo contra el Athletic de Bilbao, aplazada por la pandemia de coronavirus, se juegue con público y lo antes posible.

"Hasta ahora ha ido todo genial, estamos haciendo un gran trabajo. Hemos llegado a la final de Copa, esperemos que se juegue con público y lo antes posible", manifestó en la presentación de la vuelta de La Liga a Movistar.

"En liga hasta el parón hemos estado muy bien. A pesar de que yo he estado mucho tiempo fuera del equipo por lesión todo el equipo está trabajando muy bien y ojalá sigamos con la misma dinámica", agregó.

Illarramendi, durante un partido con la Real Sociedad

En esa línea, apuntó: "Me alegro del nivel del equipo. Cuando estás fuera estás sufriendo en parte por tu lesión, por todo lo que te pasa. Por la otra está el equipo, que este año ha estado muy bien. Por esa parte por lo menos me he llevado algo de alegría".

Asimismo, reconoció que en su caso los meses sin competición le han permitido avanzar en su recuperación: "Hemos tenido dos meses de parón y la verdad es que ha sido mucho tiempo. Esperemos que todo siga igual. A la gente como yo quizás nos ha venido un poco mejor para recuperarnos mejor de largas lesiones. Estoy deseando que todo empiece y vuelva a la normalidad".

