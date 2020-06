El miedo de Mirotic con la fase final de la ACB tras un positivo asintomático por Covid-19

Unicaja de Málaga ha hecho oficial este lunes los resultados de las pruebas de coronavirus que le ha realizado a su plantilla antes de viajar a Valencia para la fase final de la Liga Endesa. El club malacitano ha informado de que hay un caso positivo asintomático que el mismo jugador se ha encargado de confirmarlo. Francis Alonso, que esta temporada estaba en la disciplina de Liberbank Oviedo, no estará con el resto del equipo durante este torneo tras esta prueba PCR.

El club ha anunciado que no hay más positivos y que el resto de la plantilla está en perfectas condiciones, pero es cierto que Francis ha estado entrenando hasta ahora con sus compañeros de Unicaja. En principio no debería de haber ningún inconveniente para que estuvieran en riesgo los jugadores malagueños. Aún así parece que no todos se fían de esta circunstancia.

Nikola Mirotic ha sido el primer jugador de la Liga Endesa en reaccionar a esta noticia y no parece muy satisfecho con esta circunstancia. Nadie se alegraría por un positivo, evidentemente. Pero los mensajes que el hispano-montenegrino ha puesto en su cuenta de Twitter auguran mucha preocupación con la celebración de esta fase final desde mediados de este mes.

Los mensajes de Nikola Mirotic sobre el positivo de Francis Alonso

El Barça era líder de la Liga Endesa cuando se paró la competición con una victoria de ventaja sobre el Real Madrid. Mirotic estaba completando una gran campaña en la que promediaba 16,7 puntos por partido y 8,2 rebotes con casi un 45 por ciento de acierto en sus tiros a canasta y un 36 por ciento de éxito en sus triples.

