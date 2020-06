Francis Alonso, positivo por Covid-19 en Unicaja: no estará en la fase final de la Liga Endesa

Los clubes de baloncesto que jugarán la fase final del campeonato que ha preparado ACB para determinar al campeón de la Liga Endesa 2019/2020. Unicaja ha reportado los resultados de los test que ha hecho antes de viajar a Valencia, donde se jugará este torneo. En estas pruebas, el equipo malacitano ha localizado un positivo que, de hecho, el protagonista ha reconocido.

Francis Alonso, joven jugador que ha estado cedido esta temporada en el Liberbank Oviedo de la LEB Oro, ha explicado que el caso positivo por coronavirus es él. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter donde ha desvelado que es asintomático, que antes había pasado otras pruebas que mostraban que tenía anticuerpos y que hasta que no dio negativo, no se incorporó a los entrenamientos. Cuestión que cambió en esta última prueba PCR en la que dio positivo.

El club solo ha reportado este caso, por lo que no viajará a Valencia para la fase final. No es una baja trascendental ya que no ha contado durante el resto de la temporada para los plantes de equipo malagueño, pero la tranquilidad para el club es que ningún otro jugador se ha contagiado a pesar de estar compartiendo entrenamientos con el resto de la plantilla de Unicaja.

Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mi como para la gente de mi alrededor y doy gracias @unicajaCB pic.twitter.com/QYM2jiyesN — Francis Alonso (@francisalonso10) June 8, 2020

La fase final de la Liga Endesa comenzará el próximo miércoles 17 de junio donde Unicaja también arrancará este torneo especial ese día jugando contra Iberostar Tenerife. En dos grupos, 12 equipos lucharán por el título de esta temporada reunidos en 'La Fonteta' de Valencia. Jugarán todos contra todos y, los dos primeros clasificados, jugarán las semifinales a un solo encuentro para disputarse el campeonato el día 30 también en un partido.

