Las Palmas insiste y remite su protocolo para jugar con público en su estadio

La Unión Deportiva Las Palmas ha remitido este lunes al Gobierno de Canarias y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional su propuesta de protocolo de partidos con público, según ha confirmado el club a través de su página web.

La entidad amarilla, que el próximo sábado recibirá al Girona FC en el Estadio de Gran Canaria y reanudará así LaLiga SmartBank, detenida desde el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus, espera conocer en los próximos días si se le permitirá que los espectadores accedan a las gradas.

"Si se nos da la posibilidad de abrir el estadio este sábado o el próximo (ante el CD Lugo), será con máximas garantías para nuestros aficionados y podrá venir quien quiera. Que la gente pueda venir al fútbol ofrece una buena imagen para Canarias, y el principal motor de nuestra tierra es el turismo", ha asegurado el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, en la emisora oficial UD Radio.

El dirigente isleño ha confirmado que la próxima temporada 2020/2021 no habrá nuevos abonados y, si alguien decide no renovar, "su abono se guardará para entradas, queremos ser cautos mientras no haya una vacuna".

La entidad ha publicado este lunes un comunicado en el que explica que los abonados que decidan acudir a cualquiera de los partidos de la presente temporada que las autoridades sanitarias y deportivas permitan, no perderán su derecho de compensación.

"Los aficionados no van a perder su dinero, los que vengan esta temporada lo harán de forma gratuita, y quien quiera renovar la próxima campaña lo hará con un 25 por ciento de descuento", ha detallado Ramírez.

Abonos

Así, la entidad amarilla no computará en los abonos la asistencia a cualquiera de los seis partidos que restan como local. El club indica que cuando sea posible acudir a los partidos "será el abonado quien tenga prioridad en la ocupación de las localidades que las autoridades autoricen ser ocupadas, previa comunicación a través de la Oficina Virtual del Abonado".

El protocolo propuesto establece que los interesados en acudir a los partidos en los que se autorice público deben identificarse en la web oficial, así como facilitar las condiciones para que la Consejería de Sanidad pueda colaborar en el control de acceso "bajo criterios estrictamente sanitarios".

"Los abonados, acudan o no a cualquiera de los partidos que se disputen con público esta temporada -aún por determinar-, no verán mermado su derecho de compensación o devolución", añade la nota.

El club ofrece cuatro posibilidades a elegir, y en la primera de ellas el abonado que quiera renovar su carné en la campaña 2020/2021, en la que conservará los actuales precios de Segunda División, disfrutará de un 25 por ciento de descuento.

La segunda opción es canjear el 25 por ciento sobre el precio de los productos oficiales de la Tienda UD Las Palmas hasta el comienzo efectivo de la próxima temporada. La tercera posibilidad es que al término de la campaña de abonados de la temporada 2020/2021, previsto para el 30 de septiembre (sin confirmación oficial aún), el abonado que no haya renovado podrá solicitar la devolución del 25 por ciento del precio de su abono 2019/2020.

Por último, el abonado que no se acoja a ninguna de las tres modalidades descritas anteriormente obtendrá un diploma como 'abonado protector', en reconocimiento a su apoyo en la crisis sanitaria del coronavirus.

