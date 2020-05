El cambio que se avecina en Segunda B y Tercera: una nueva división para salvar la categoría

Esta semana se decidirá la resolución de la temporada en el fútbol no profesional en España. Si bien con Primera y Segunda División se quiere terminar a toda costa y los clubes ya han empezado a realizar los test a sus futbolistas, con Segunda B y Tercera no se puede hacer lo mismo. La vuelta de los deportistas que no son de élite no está programada a corto plazo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estudia cómo acabar la temporada.

Que se haga bajo el formato clásico, es decir jugando las jornadas que restan y luego los playoffs, está descartado. El calendario aprieta y solo aparecen dos soluciones en el horizonte: dar por concluida la temporada (y que ascienda el primero de cada grupo) o jugar un playoff exprés para determinar el nombre de los equipos que suban de categoría. No habrá descensos.

Los clubes de dividen en torno a sus intereses individuales. Ascenderían 18 equipos de Tercera División, por lo que la Segunda B contaría con 98 equipos para la próxima temporada. Aunque ya han surgido batallas, como la del Portugalete y el Sestao River, empatados a puntos y que reclaman la primera posición (y por ende el ascenso) en caso de cancelación de la temporada.

La Segunda B PRO

El conflicto entre clubes crece. Muchos denunciarían si solo suben los primeros y otros han puesto ya sobre la mesa de Luis Rubiales una rompedora propuesta que ha ido cogiendo fuerza. Se trataría de una reestructuración de la Segunda B para crear un quinto grupo o incluso crear una división intermedia entre Segunda y Segunda B. La propuesta de un combinado de equipos llevaría el nombre de Segunda B PRO.

El Sestao River celebra un gol Twitter

Esta nueva división se crearía "por la necesaria remodelación de la Segunda División B, dado que la consideramos urgente y de necesidad para la supervivencia de muchos clubes", dicta este grupo de los equipos más poderosos de la división de bronce. Se dividiría en dos grupos (norte y sur) de 20 equipos y la Segunda B seguiría la misma estructura. En total, 80 equipos.

Los equipos que firman el documento también se ponen un plazo de dos años para que la Segunda B PRO se pasara a formar por un solo grupo. Otra propuesta sería la de eliminar la Tercera División y crear más grupos en Segunda B. Pero el plan de los 'grandes' de la categoría de bronce se ha encontrado pronto con la advertencia de Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña y exembajador de LaLiga.

La Liga Luis Aragonés

Lendoiro ve inviable que la Segunda B PRO pueda entrar en vigor en la temporada 2020/2021, que es lo que quieren los clubes implicados, bajo la ley. Piensa que, además, provocaría la denuncia de los clubes perjudicados. Pero si ve factible una remodelación de Segunda B a partir de la temporada 2021/2022 y propone dos opciones bajo el nombre de Liga Luis Aragonés "en homenaje a quien representa, como nadie, el fútbol de la calle, el fútbol de siempre".

Lendoiro

- Una opción estaría formada por 40 equipos que se dividirían por igual en dos grupos (norte y sur). Estarían los diez primeros de cada grupo de la actual Segunda B y mandaría a Tercera a todos los no clasificados.

- La otra opción estaría formada por 20 equipos en un solo grupo: cuatro descendidos de Segunda, doce eliminados en los playoff de ascenso a la división de plata y los quintos clasificados de los cuatro grupos de Segunda B.

El futuro negro del fútbol modesto

De una forma (Segunda B Pro) o de otra (Liga Luis Aragonés) lo que se busca es acercar al profesionalismo a los clubes del fútbol modesto. Los ERTEs han salvados sus economías de cara a este final de temporada, pero la preocupación está enfocada hacia la próxima temporada.

Los clubes buscan un cambio. El hecho de tener que disputar los partidos a puerta cerrada, lo que implica dejar de ganar dinero con la venta de entradas, llevará a la ruina a muchos de ellos. Jugar a puerta abierta está descartado para el comienzo de la próxima temporada y se podría extender hasta que se consiga una vacuna, para lo cual las predicciones más positivas ponen fecha en el primer tercio de 2021.

"Según las previsiones iniciales y los estudios que se van publicando, las pérdidas de ingresos en el fútbol NO profesional rondarán desde un 25% hasta un 60% en función de la masa social, las medidas que se tomen y el tiempo que duren", dice el informe de los clubes que pusieron en manos de Rubiales. Con la creación de una división, como proponen ellos, o con la reestructuración, como lo hace Lendoiro, se busca crear una nueva fuente de ingresos con la venta conjunta de los derechos audiovisuales. Una competición más atractiva para los patrocinadores y capital para salvar a los clubes.

[Más información - Uribes pone en duda el fútbol: "La Liga solo volverá si se dan las condiciones sanitarias"]