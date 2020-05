La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino pide a la RFEF que no den por terminada La Liga

Ante los rumores que señalan que el fútbol femenino, así como la Segunda B y Tercera masculina, no podrán acabar la temporada 2019/2020, desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) han emitido un comunicado oficial tras la reunión que ha tenido lugar este martes 5 de mayo.

Dos cumbres se han sucedido en las últimas horas. Una con los clubes de la Primera y otra con los equipos del Reto Iberdrola, 13 y 25 respectivamente. Tal y como se ha señalado en la nota: "Se ha debatido la intención de la RFEF de dar por finalizadas todas las competiciones no profesionales de ámbito estatal, entre las que se incluyen las competiciones de fútbol femenino".

Desde la ACFF han querido reiterar "la importancia de que la RFEF cuente con la participación y opinión de la ACFF y sus clubes a la hora de tomar decisiones que pudieran afectar a los campeonatos de fútbol femenino, como es el caso actual".

"Cualquier escenario o hipótesis que pudiera implicar la reanudación de las competiciones se entendería siempre bajo unas premisas de estricto cumplimiento y aprobación de los organismos sanitarios competentes, y siempre contando con las más absolutas garantías que permitan preservar la salud de todos los que forman parte de la competición", continúa el comunicado.

Kosovare Asllani, en el CD Tacón - Valencia de la Primera Iberdrola Twitter (@CD_Tacon)

Así se ha dejado claro que el "deseo de los clubes" no es otro que "poder acabar la temporada" siempre y cuando se pueda contar "con todas las garantías". La ACFF no quiere generalizar y por ello han puntualizado que abogan "por realizar un análisis individual que permita adoptar las medidas ajustadas a cada caso, y que pueden llegar a no ser las mismas para todas las competiciones no profesionales".

No al fin de la temporada

"Así, los 13 clubes de Primera Iberdrola, de forma unánime, entienden que resulta precipitado tomar la decisión de dar por finalizada la competición en este momento. El impacto tanto económico como sobre la integridad de la competición sería tan importante que deberían apurarse al máximo las opciones y plazos antes de adoptar una decisión tan importante", han insistido. Misma postura que mantienen los clubes del Reto Iberdrola.

Para finalizar la nota, la ACFF ha puesto de relieve que "desde los clubes entienden fundamental establecer un marco de diálogo y colaboración entre la RFEF, la ACFF y el resto de los clubes participantes en las competiciones de cara a ir analizando durante las próximas semanas la evolución de la situación y las circunstancias e implicaciones para cada una de las categorías de cara a tomar las decisiones pertinentes llegado el momento".

