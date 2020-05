La Federación decidirá cómo terminar la temporada en el fútbol no profesional esta semana

El Consejo Superior de Deportes no intercederá en el proceso de dar por finalizadas las temporadas en el fútbol no profesional. Irene Lozano ha decidido mantenerse al margen y poner en manos de las federaciones las fórmulas para dar como resueltas las competiciones que no puedan volver durante este año para completar lo que restaba de la temporada.

De esta manera será la Real Federación Española de Fútbol la que decida qué sucederá con la Segunda División B y la Tercera División, así como el fútbol femenino, con respecto a ascensos y descensos. Eso sí, lo que ha facilitado es la vía de darlas por concluidas.

El documento del CSD que condiciona la finalización de la temporada del fútbol no profesional

