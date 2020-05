Quique Setién: "No me gustaría ganar La Liga si se quedara así"

Charla telemática la que ha protagonizado el cuerpo técnico del Barcelona en el canal de YouTube del club. Quique Setién y sus ayudantes han analizado el regreso a los entrenamientos y la posible reanudación de La Liga ya en el mes de junio. El técnico cántabro se ha mostrado a favor de acabar la temporada dentro de los terrenos de juego.

"Estoy deseando terminar, no me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Sería de sentido común que si no continúa, que se quede como está. Pero la realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato", ha asegurado Setién en el encuentro con sus ayudantes. Es decir, por un lado ha señalado que si se da por finalizada la temporada el Barça debe ser el campeón, pero él de forma personal prefiere ganar el título en el campo.

Su deseo es conquistar La Liga "como se debe ganar", aunque también ha matizado que existe cierta preocupación ante la situación actual por el coronavirus: "Existe la preocupación de lo que puede suponer esta vuelta, y que pueda haber un rebrote o situaciones que puedan empeorar la situación. Entiendo que habría que completar el campeonato si se dan las circunstancias de salud para todos los implicados".

Vuelta al trabajo

Quique Setién ha señalado que irán viendo "de verdad" cómo se encuentran los futbolistas azulgranas cuando empiecen "a contactar con ellos personalmente". Además, ha apuntado que habrá que ver cómo se van "acomodando a las nuevas normativas".

Quique Setién, en rueda de prensa REUTERS

"Nuestro deporte ha sido de contacto y ahora pasaremos una etapa donde no puedes interactuar. Se abre una puerta que nadie ha abierto. Vas a llegar a la Ciudad Deportiva y no sabemos si habrá o no temor. Hay incertidumbres", ha afirmado para poner un toque de humor ante una petición a la UEFA: "Podía haber una amnistía en la Champions porque tenemos dos jugadores menos". Busquets y Arturo Vidal están sancionados.

