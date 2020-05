Así se desinfectan las instalaciones de los clubes de La Liga: sin ozono y con mantenimiento a diario

La vuelta del fútbol ha entrado esta semana en una fase decisiva. Aunque la batalla contra el Covid-19 sigue, la maquinaria de La Liga se ha puesto a funcionar para tratar de terminar esta temporada 2019/2020 de la forma más digna posible: con los jugadores sobre el campo. El deporte quiere ser el motor del país para que esta nueva normalidad se parezca lo más posible a la normalidad de siempre.

Los clubes de La Liga están en plena fase 0 de la desescalada del parón del fútbol español por culpa de la pandemia de coronavirus. La mayoría de las entidades ya se han sometido a procesos de desinfección de las Ciudades Deportivas para que los jugadores puedan empezar la fase 1, o sea, los entrenamientos individuales, una vez hayan superado las pruebas PCR y de anticuerpos.

EL ESPAÑOL ha contactado con una de las empresas que ha trabajado con varios clubes de Primera y Segunda División, Rentokil Initial. Uno de los que ha mostrado el trabajo que han hecho ha sido la Real Sociedad, aunque nos aseguran que hay otras entidades importantes que han empleado sus servicios. Para conocer en qué consiste este proceso, Jacinto Díez, director de comunicación de la empresa, ha explicado a EL ESPAÑOL cómo ha sido esta desinfección.

¿Qué trabajos habéis hecho para poner las instalaciones a punto?

Previo a la apertura de las instalaciones para los futbolistas, hemos hecho un tratamiento de desinfección. Ahora entraremos en un programa de mantenimiento. Las desinfecciones no tienen capacidad residual, tú haces la aplicación y a las tres o cuatro horas entra alguien contaminado y queda contaminada la zona.

¿En qué consiste la fórmula que habéis empleado?

Hemos hecho un tratamiento intensivo de nebulización ambiental en todas las zonas críticas donde van a estar los jugadores y, a partir de ahora, comenzamos con el sistema de bloqueo, que se trata de impedir que el virus se vuelva a reproducir con frotado y pulverización que son menos agresivos. Ahora hay que seguir con un buen procedimiento de limpieza, analizar los flujos de movimiento y crear un protocolo tanto de los movimientos como de los puntos críticos.

¿Qué diferencias existen entre los dos procesos?

La nebulización se hace con una máquina que produce una gota muy pequeña que hace que la niebla que generas hace que el producto se deposite sobre todas las superficies. Como es una partícula tan pequeña, te aseguras de que llega a todos los sitios. La zona de balleteado se hacen específicamente en las zonas donde pueda haber contactos con las manos: los ordenadores, los pomos, las máquinas de vending... Cada mes o cada dos meses se volverá a hacer otra nebulización para asegurar que las instalaciones están bien en todo momento.

¿Estas mismas fórmulas se pueden aplicar a los estadios?

Una vez que vuelva LaLiga, haremos estas desinfecciones en los estadios. Obviamente, lo haremos donde vaya a haber gente. En la grada, si no va a haber público, no se haría.

¿Estáis realizando estas mismas operaciones en las casas de los futbolistas?

Que yo tenga noticia ahora mismo, no. Mis compañeros sí están trabajando en ese sentido para llevar las desinfecciones a las casas de los futbolistas. Las casas si se mantienen higiénicas, no debería de haber problema. Es muy importante el lavado de manos. Si cuando llegas de la compra, te lavas las manos y frotas con un trapo humedecido en lejía, no habría riesgo.

¿Cuánto tiempo se tarda en la desinfección?

Han ido equipos de dos y tres personas. Normalmente estamos entre tres y cuatro horas entre la preparación de los equipos y llevar a cabo la nebulización.

¿Utilizáis ozono u otros productos para estos trabajos?

Los productos que utilizamos son exclusivamente los que están registrados por el Ministerio de Sanidad. El ozono, no decimos que no sea válido, pero no está registrado por el ministerio para hacer los tratamientos con garantía contra el Covid-19. El que se ha usado en Zubieta es un viricida exclusivo para acabar con los virus de la familia del coronavirus.

¿Qué diferencia hay entre el ozono y los viricidas?

El ozono lo que produce es una oxidación de la atmósfera donde generas esa concentración. No hay estudios, ni nacionales ni Europeos, que avale que funciona contra el Covid-19. Dependes de lo que quiera decirte el fabricante, probablemente con toda su buena fe. No se sabe el tiempo de exposición ni qué dosis tiene que estar expuesta la superficie para que actúe. Aunque en laboratiorios se hayan hecho pruebas, usar algo que no tiene certificado oficial, nos da un poco de repelús.

Tenemos el uso muy restringido del ozono porque no podemos emplearlo en zonas donde pueda haber una presencia constante de personas. Nosotros lo usamos en vestuarios donde solo se exponen las personas entre 2 y 15 minutos. Pero en una oficina, donde va a haber presencia continua de personas, no podemos utilizarlo porque conlleva riesgos para la salud.

¿Por qué se ha puesto tan de moda el empleo de ozono para combatir el coronavirus?

A priori, es como más sencillo el empleo. Pones la máquina y te olvidas. No es como tener a expertos que saben como tienen que hacer la aplicación y que repasan todas las zonas. Es igual que los arcos de desinfección. Tú pasabas por ahí y te echaban un chorro de desinfectante y te quedabas tan pancho.

Los equipos que llevan de protección nuestros técnicos no es solo por el coronavirus, es porque utilizan productos tóxicos perjudiciales para la salud y necesitan estar protegidos. Ese desinfectante va a quedar en la ropa, en las manos, se pueden llevar el dedo a los ojos y puede provocar alergias y problemas más graves.

¿Cuánto cuesta un proceso de desinfección como el que habéis hecho en las Ciudades Deportivas?

Depende de muchos factores: del número de personas y del horario que lo hagas. El tratamiento de nebulización requiere de un plazo de tres horas hasta que pueda haber alguien. Normalmente nos obliga a hacer tratamientos nocturnos o de fin de semana, cuestión que encarece la operación. No es lo mismo tampoco una sala de juntas diáfana que un call center que está lleno de mesas de escritorio y tienes que ser más cuidadoso. Podría estar entre los 100-200 euros por persona la hora una vez que estás aplicando, sin contar la preparación del personal.

Además de la Real Sociedad, ¿qué otros clubes se han puesto en contacto con vosotros?

Que pueda decirlo públicamente, solo el Málaga. Pero nos han contactado más clubes. También hemos pasado una criba de LaLiga a través de la empresa que nos contrata. Nos homologa para hacer el trabajo.

¿Es prematura este regreso de la actividad en los clubes?

A título personal, me parece precipitado. Hay una presión económica importante por medio. Quizás para deportes colectivos sea algo precipitado. Decía Nadal que para el deporte individual tenían muchas pegas y eso que implica menos contacto, es lógico. En cualquier caso, estamos en una fase todavía temprana para aventurarnos.

Es un tema tremendamente serio. Los indicadores son esperanzadores, pero también la enfermedad nos ha dicho que en cualquier momento se puede descontrolar. Hay que apelar a la responsabilidad social, jugamos con algo que es muy peligroso. A todos nos apetece hacer nuestra vida normal, pero hay riesgo todavía. No hay que ser histéricos, pero sí tener claras las medidas de responsabilidad que cada uno tiene que tomar.

