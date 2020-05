Tarancón, un español en las Islas Feroe: "Aquí no se nos hacen test por el hecho de ser futbolistas"

Islas Feroe es uno de los países del mundo con menos contagios por coronavirus. No se ha llegado a las 200 personas y a día de hoy no registra ninguna muerte y tan solo quedan tres pacientes por curarse.

Como casi todas las ligas, la de este país se encuentra parada, pero volverá a reanudarse el fin de semana del 9 de mayo con fuertes medidas de prevención. Los entrenamientos regresaron ya hace días e incluso se han disputado ya varios amistosos.

Pedro Tarancón es un futbolista que juega actualmente en las Islas Feroe, concretamente en el AB Argir, equipo de la Primera División del fútbol feroés.

A día de hoy, es el único jugador español que juega en las Islas Feroe y se convirtió, cuando debutó en dicho país, en el primero en hacerlo en la máxima categoría del fútbol del archipiélago perteneciente al Reino de Dinamarca.

Hace unos años le surgió la oportunidad de cambiar de aires y ni se lo pensó. Tras pasar por tres equipos de la isla, cumple en 2020 su cuarto año en las Islas Feroe. EL ESPAÑOL ha podido hablar con él.

¿Cómo te encuentras y cómo estás viviendo el coronavirus en las Islas Feroe?

Mi familia y yo nos encontramos muy bien ya que la situación en el país es muy diferente a la que se vive en España. Llevamos una vida totalmente normal.

¿Existe o ha existido alguna restricción o medida respecto al Covid-19?

Sí. Desde el tercer infectado el país cerró fronteras e hizo test de manera masiva a todo aquel que tenía síntomas, así como cerrar guarderías, colegios, lugares de ocio, cancelar el deporte y demás. A día de hoy hay 187 infectados, de los cuales solo quedan 3 por curar y no ha habido ningún fallecido.

¿Qué diferencias ha habido y hay respecto a España? Medidas, trato de la pandemia...

La gran diferencia respecto a España no se encuentra en las medidas, ya que pienso que son duras. La cultura y el respeto al prójimo es clave o ha sido clave en el éxito de las Islas Feroe y todo el mundo ha hecho caso a las advertencias.

¿Cómo se trató ahí y se sigue tratando todo el tema del Covid-19 y de los contagios?

Pues normalmente si tienes algún tipo de síntoma llamas a un teléfono que es solo para temas de coronavirus, te hacen una preguntas y te citan para pasar el test. Vas en coche al hospital pero no sales de él ya que hacen una especie de fila (como si fuera la ITV o un "Drive in"). Cuando tú coche es el siguiente el doctor se acerca a la ventanilla y te pregunta que si quieres pasar el test. Acto seguido dejas el coche donde está y acompañas al doctor. Te hacen el test, te toman datos personales y te vas a casa. A las 48 horas ya sabes los resultados.

Ha habido muy pocos casos y ninguna muerte comparado con países como España u otros, ¿a qué se debe ello? ¿Dónde está la clave de todo?

La clave está en el control de la situación. En España cundió el pánico y las primeras semanas la gente iba al hospital porque tenía síntomas sin a lo mejor estar infectado. Le hacían esperar en una sala con gente que igual sí estaba infectada. Eso a la postre pasó factura. La rápida acción del gobierno de las Islas Feroe cerrando fronteras sin excepción para mí fue clave.

¿Se actuó con mucha rapidez ahí? En relación a los test, ¿se han hecho muchos?

Como sabrás, la población es de unos 55.000 habitantes. Se están realizando alrededor de unos 200/300 test por día a gente que tiene algún tipo de síntoma y a gente escogida por historial médico débil.

¿Qué sea un país pequeño ha influido a la hora de controlar el coronavirus? ¿Y la gente y la cultura?

Por supuesto. Pero lo que más influye es que al ser una isla es más fácil controlar ya que no hay frontera terrestre. También la gente y la cultura del buen hacer y del respeto a las medidas ha sido clave.

¿La gente ahí es muy responsable y solidaria? ¿En qué sentido?

La gente antes del coronavirus ya era así. Te ayudan en todo, son amables, les encanta hablar o invitarte a tomar café para tener una charla. La responsabilidad es uno de los factores importantes en esta cultura.

¿Qué tal funciona la sanidad ahí? ¿Y es mejor respecto a España?

La sanidad funciona bien. Cierto es que no tienen muchos médicos por lo que los importan de países como Dinamarca, Islandia, Noruega o Polonia.

No diría que es mejor que la de España, porque para mí la de España es la mejor del mundo. Además es pública (aquí también lo es). El problema de España ha sido el overbooking en los hospitales por culpa de no cerrar fronteras o ciudades. No se puede pensar en la economía cuando tus ciudadanos están muriendo.

Se ha hablado de que un veterinario (Debes Christiansen) es uno de los grandes responsables del éxito contra el coronavirus en Islas Feroe, ¿qué tiene de cierto esto?

Donó su laboratorio donde se utilizaba para Testear Salmón y lo adaptó para que sirviera como laboratorio para los test del coronavirus.

¿Cómo estás viviendo desde Islas Feroe la situación en España?

Con mucha pena, impotencia y rabia de no poder estar con mi familia y cuidar de ellos. Y viendo como las medidas han sido muy débiles en el inicio.

¿Llegaste a pensar en volver a España para estar cerca de familiares y amigos?

No. Nunca lo pensé. Tengo dos hijas conmigo aquí y necesitan a su padre cerca en estos momentos tan difíciles, pero sí que me daba mucho miedo por mis padres porque son mayores y la situación para viajar no es la mejor.

¿Estás ya entrenando al 100% con tus compañeros? ¿O en eso sigue habiendo restricciones? Es decir, entrenas de forma individual en pequeños grupos...

Desde el 20 de abril los equipos de fútbol ya entrenamos con total normalidad siguiendo las premisas que nos han dado desde la federación tras su reunión con los clubes y sanidad.

Se han implantado medidas como desinfectarse las manos después de cada ejercicio, antes y después de entrenar, llevarte tu agua de casa, ir cambiado y ducharte en casa, no escupir en el césped, tratar de no tener más contacto que el puramente deportivo.

Hace unos días disputaste un amistoso, ¿qué tal fue?

Fue totalmente normal con las mismas medidas que en un entrenamiento. No nos pudimos cambiar en el estadio así que nos tocó vestirnos con la ropa del partido debajo del chándal.

La liga vuelve el 9 de mayo, ¿te sientes seguro y sin miedo para jugar? ¿Os han dado seguridad?

Sí. De hecho estamos muy felices de que vaya a volver la competición. Los partidos son totalmente a puerta cerrada y miedo no tiene nadie.

¿Os han hecho test? ¿Algún jugador de tu equipo o tú mismo habéis tenido el coronavirus?

No, nos han hecho ningún test por el simple hecho de ser futbolistas. Algún compañero se los ha hecho por haber estado en contacto con alguien con el virus, pero ha dado negativo (hablamos de cuando todo empezó ya que las últimas fechas nada).

¿Qué pasaría si algún jugador da positivo por coronavirus? Ya sea antes de que empiece la liga o cuando se reanude.

Si sucede en la semana de entre un partido y otro, los equipos que jugaron contra ese jugador un partido el fin de semana anterior irían todos a cuarentena más su propio equipo por lo que se aplazarían los compromisos ligueros a otras fechas.

Una de las medidas que más llama la atención para el regreso del fútbol en las Islas Feroe es la de no poder escupir al terreno de juego ni por la boca ni por la nariz y tampoco quitarse los mocos ¿qué pasa si lo hace algún jugador y es pillado?

No es oficial que haya sanción pero si el árbitro lo ve te puede llamar la atención o incluso amonestarte si lo considera oportuno. El futbolista lo entendería perfectamente. La gente está actuando con mucho respeto en cuanto a ese tema.

Te he leído que tú lo sueles hacer (algo normal entre muchos futbolistas). En tu caso, ¿es una manía? ¿por qué lo haces? ¿es difícil contenerte?

Lo hago para respirar mejor. Es un país frío por lo que cuando el cuerpo llega a pulsaciones altas la mucosa tiende a desprenderse más fácilmente. Ahora mismo toca aguantarse y aunque suene asqueroso hay que tragárselo.

¿Por qué decidiste irte a las Islas Feroe a jugar? ¿Cómo se dio todo?

Mediante mi agente, Juan Luis García de la agencia Sarbon Football Agency, me dieron la oportunidad de venir aquí con un buen contrato. Me ha cambiado la vida y estoy muy feliz con mi futura esposa y dos niñas maravillosas.

¿Ves bien que en España se retome La Liga? ¿Tú aceptarías jugar si fueses jugador de Primera División?

Si Sanidad y el Gobierno dicen que se puede jugar, entonces tienes que hacer lo que tu club quiera hacer porque eres un empleado más. Al igual que lo son los policías, los cajeros o los dependientes de gasolineras.

Hay que hacer lo que Sanidad y el Gobierno acuerden, no lo que a uno le da la gana.

Estuviste en la cantera del Levante, ¿qué recuerdas de ello?

No estuve mucho. Tengo recuerdos bonitos y muchos amigos de aquella época. Tenía 17 años y recuerdo que yo estaba muy verde todavía.

¿Te queda mucho por vivir en Islas Feroe? ¿Cuál es tu idea?

Sí. Esta es mi casa. Me gustaría volver a España a jugar allí mis últimos años de fútbol, pero la economía y la situación en ligas como Segunda B o Tercera División no es la mejor teniendo detrás a una familia. Aquí tengo seguridad laboral y un país sin delincuencia donde los niños son muy libres y donde se respira aire puro.