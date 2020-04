Fali sigue firme respecto a no jugar: "Ni por cinco mil millones me juego yo la vida"

Fali, futbolista del Cadiz, ha estado esta semana en boca de todos en el fútbol español por su postura de no volver a entrenar ni jugar en la situación actual. Este sábado ha vuelto a tomar la palabra en Tiempo de Juego de Cadena COPE y se ha mantenido firme en su discurso.

"Quizás al principio no se me entendía, pero lo que pienso es que los futbolistas, nuestra profesión es de las últimas. El fútbol ha demostrado de nuevo que a solidaridad no nos pueden ganar. Cuando todo el mundo se haya hecho test, luego ya no se nos hagan a nosotros. Soy el primero que quiero jugar lo que nos quedan. ¿Pero por qué no podemos parar esto del todo en vez de estar a 400 muertes al día?", dijo sobre los test masivos que pretende hacer LaLiga.

Tiene claro que jugar puede ser un riesgo para su salud y la de su familia: "Gracias a Dios los futbolistas podemos estar sin cobrar varios meses hasta que hubiera un tratamiento. Y lo haría por todos los que no cobran tanto y no pueden. Prefiero comerme un trozo de pan con aceite antes de ponerme en riesgo a mí, mi familia y mis compañeros".

Alex Fernández con el Cádiz CF Twitter (@Cadiz_CF)

Fali no quiere jugar ni hacer los test y pide que esas pruebas vayan a parar a gente que lo necesite más: "Los test que vaya a hacerme yo, que sean para otras personas que los necesiten más. ¿Vale más el dinero que la salud? Ni por cinco mil millones me juego la vida. Hay 400 muertos y nosotros queremos entrenar y jugar, vamos a ayudar en todo lo posible. El fútbol es totalmente aparte".

