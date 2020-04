Fali, el futbolista que se niega a jugar por miedo al coronavirus: "Si tengo que dejarlo, lo haré"

No todos los futbolistas profesionales quieren volver cuanto antes a los terrenos de juego. Hay algunos que prefieren llamar a la calma y que descartan regresar por culpa del coronavirus. Es el caso de Fali, central del Cadiz que milita en Segunda División, que está dispuesto incluso a dejar el fútbol si le obligan a exponerse. Sobre ello habló en El Partidazo de COPE este lunes.

"LaLiga y el Ministerio de Sanidad nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", dijo Fali. Y añadió: "Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos exponiendo a mucho riesgo. No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré".

Cree primordial esperar lo que haga falta y pone el fútbol en un segundo plano: "A lo mejor dentro de meses habrá algo que te puedas curar. Si tengo que esperar hasta septiembre u octubre, que yo sepa que el virus no está, lo haré. Yo ir adonde está el virus es una cosa de locos. Si tengo que volver a mi anterior vida, más feliz que nadie".

Alex Fernández con el Cádiz CF Twitter (@Cadiz_CF)

"El presidente me estaba convenciendo de que estuviera tranquilo, pero no me confirma nada. Yo no voy a anteponer mi salud y la de mi familia por unas personas que me quieren intentar obligar a jugar al fútbol cuando no es un trabajo esencial. Que yo no ayudo a nadie", insiste Fali en su postura.

Antes se vuelve a su bar

Para concluir, mandó un mensaje contundente para aquellos que tienen prisas por volver: "No se muere nadie por no ver fútbol. Y sí nos podemos morir nosotros por jugar o pueden morir personas por nuestra culpa. Y eso Fali no lo va a consentir. Lo tengo claro. Si me tengo que ir a mi casa a trabajar a mi bar, me voy con la cabeza alta, la cabeza tranquila y más contento que nadie. Y espero que todo el mundo lo sepa".

