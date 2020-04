Nasri critica a Deschamps: "Pon a Guardiola a entrenar a Francia y todos querrán jugar"

Samir Nasri ha compartido tiempo con sus seguidores a través de Instagram. Durante el directo en la red social, el futbolista ha arremetido contra el actual seleccionador de Francia. Precisamente fue Didier Deschamps el que dejó fuera del combinado nacional al ex del Manchester City.

"En 2018 me alegré de que ganaran el Mundial. Pero solo había grietas en aquel equipo. Puedes hacer tres equipos de muchísimo nivel con los jugadores que hay. Pon a Guardiola a entrenar a la selección francesa, y verás cómo hubiéramos jugado. Todos los futbolistas se divertirían en el campo", ha asegurado.

El jugador ha señalado que todavía hay "mucho amiguismo en la selección". Y es que no olvida que jugadores como Karim Benzema también se han quedado fuera de la selección de Francia.

"No entiendo que no fuera a la Eurocopa de 2016 o al Mundial de 2018. Búscame un jugador que sea feliz sin ir tras esa temporada... Tampoco entendí que no llamara Deschamps a Ben Arfa en 2016 tras su temporada en el Niza", ha comentado Nasri en su directo de Instagram.

La historia de un desencuentro

Son varias las veces que Samir Nasri ha criticado al entrenador galo. "Le diría ... que debería haberse comportado como un hombre, asumir la responsabilidad de sus elecciones diciéndome '... .no vas a venir -a la Copa del Mundo-, no estás contento, muy mal", dijo en 2015 tras quedarse fuera del Mundial de Brasil.

El propio Cantona acusó en su día a Deschamps de dejar fuera a jugadores por motivos racistas. No solo por Benzema, delantero del Real Madrid, sino también a Nasri o Ben Arfa. Nasri también dijo en 2017 algo parecido sobre la ausencia de Karim: "Los orígenes ... Está claro, yo también lo he vivido, puedo decir lo mismo".

