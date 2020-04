El mensaje de Al-Khelaifi al vestuario del PSG: "Espero que hagan un esfuerzo por su club"

Nasser Al-Khelaifi ha hablado en RMC Sport. El presidente del PSG ha hablado sobre la situación del fútbol francés y la postura del club ante la pandemia por el coronavirus. Insiste en que hay que terminar las competiciones como sea y manda un mensaje a los jugadores del conjunto parisino. También cuenta está pasando él la cuarentena.

"Estoy en casa, con mi familia, y me quedo en casa respetando las medidas de distanciamiento social. Como todos los cataríes que regresan del extranjero, fui puesto en cuarentena en Doha durante más de dos semanas. Fueron momentos un poco complicados porque no pude ver a mi familia durante ese período. El lado positivo es que me dio mucho tiempo para tener muchas conversaciones para buscar todas las soluciones posibles a esta crisis sin precedentes", cuenta Al-Khelaifi.

"Con respecto a nuestras acciones desde el comienzo de esta crisis quería la mayor movilización posible en diferentes campos de acción", dice sobre el papel del PSG. "Una de las primeras prioridades para mí fue recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. [...] Además, también decidí ofrecer el espacio del Parque de los Príncipes. Así se transformó en una plataforma logística con tres espacios dedicados a estas operaciones de soporte", señala.

La crisis en el PSG

El PSG, como todos los clubes, notará los efectos de la crisis: "No voy a revelar ningún secreto diciéndole que nuestra nómina es sustancial. Al final de la temporada, corremos el riesgo de sufrir pérdidas colosales. Nos enfrentaremos a ello y llevará tiempo encontrar el equilibrio", dice pese al capital del club.

Le preguntaron también acerca de un gesto simbólico de los jugadores bajándose el salario: "Espero que hagan un esfuerzo por su club. Ellos conocen sus responsabilidades. Mi única solicitud a los jugadores fue que todos demuestren responsabilidad en el apartado físico, para estar listos para reanudar la competición cuando sea posible".

Por último, también habla de la vuelta del fútbol a Francia: "Las negociaciones deben ser confidenciales para que haya una posibilidad mayor de éxito. En cuanto al calendario, todo sale en la prensa incluso antes de que la Liga se haya comunicado oficialmente. Incluso leí que algunos querían un campeonato de 22 clubes y no es una opción o un tema de discusión".

Tiene claro una cosa: hay que acabar la temporada: "Siempre dije que teníamos que terminar las competiciones y vemos con qué calendario dependiendo de la situación de la salud y las decisiones del gobierno y la UEFA".

