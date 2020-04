Mourinho y su Tottenham se saltan las medidas del Gobierno británico dictadas por el Covid-19

Los ciudadanos británicos tiene la obligación de quedarse en sus domicilios si no es para ir al trabajo -en caso de no poder hacerlo de forma remota-, hacer la compra, ir al médico o hacer deporte una vez al día (siempre respetando las medidas de distanciamiento).

A pesar de ello se siguen viendo gente en los parques hablando y tomando el sol, por lo que ya se habla de endurecer las condiciones del confinamiento debido al avance del coronavirus por todo el Reino Unido que ha provocado que Boris Johnson, el primer ministro, haya tenido que ser ingresado.

Las medidas impuestas no prohíben que los equipos de fútbol puedan ejercitarse y hacer deporte, siempre que los jugadores no estén juntos, algo que no ha ocurrido en el Tottenham de Mourinho debido a que dos jugadores no han respetado el distanciamiento social.

El Tottenham de Mourinho y el coronavirus

Durante una sesión de entrenamiento se puede ver a Davinson Sánchez y Ryan Sessegnon trotando juntos al norte de Londres, donde se puede apreciar como ambos no respetan las medidas de distanciamiento. Ndombele también aparentemente estaba presente y Serge Aurier fue visto corriendo junto a un amigo.

