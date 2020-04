"Luis Suárez fue más feliz en en Liverpool que ahora en el Barcelona"

Luis Suárez sigue recuperándose de su lesión tras ser operado en enero del menisco de la rodilla derecha por el Doctor Ramón Cugat. El Barcelona hizo un comunicado de que la operación había ido bien y que el uruguayo iba a estar alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses.

Tras la suspensión de la competición debido a la crisis del coronavirus, Luis Suárez espera llegar al 100% cuando se reanude la competición. Sus goles son muy necesarios para el Barcelona y su regreso será vital para los intereses del conjunto azulgrana.

El uruguayo cumple su sexta temporada con la camiseta del Barcelona y en su anterior equipo, el Liverpool, sigue siendo una emblema. Con la camiseta inglesa estuvo cuatro años, convirtiéndose en uno de los mejores delanteros que han pasado por Anfield.

José Enrique, excompañero del jugador uruguayo en el Liverpool, habló en el podcast The Anfield Wrap, sobre Luis Suárez y sus etapas en el conjunto inglés

"No hay mejor lugar para estar en este momento que Liverpool. La situación del club es increíble. De acuerdo, todo el mundo habla del Real Madrid y del Barcelona, pero en términos del disfrute que le da al jugador, no se puede comparar con el Liverpool. Suárez, por ejemplo, en Barcelona juega junto a los mejores de la historia y también gana títulos, pero no tengo dudas de que fue más feliz en Anfield y Liverpool", dijo.

"Recuerdo partidos en los que los fanáticos corearon su nombre durante una hora sin parar. Era surrealista. Hace unos años fui a Barcelona para ver un partido contra la Juventus y cantaron dos veces, solo para Messi, durante todo el choque. Y pensé "wow, en Liverpool hay canciones para Van Dijk, Robertson, Alisson, Klopp..." Todavía cantan para Gerrard en cada partido", sentenció.

[Más información: La dura infancia de Luis Suárez: "Le pusieron a pelear en la calle para ganar dinero"]