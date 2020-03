Luis Suárez, 'beneficiado' por el parón: "Cuando el equipo, voy a poder estar con ellos"

El parón por el coronavirus ha beneficiado a Luis Suárez, quien por su grave lesión tenía pocas esperanzas de volver más que para la recta final de la temporada, pero ahora podría reincorporarse de cara a la reanudación del fútbol en España y Europa. Mientras sigue con su proceso de trabajo, el uruguayo ha hablado con el medio de su país Referi.

Su recuperación

"Está dentro de las posibilidades que habíamos manejado y ahora con esto hubo un cambio, pero la idea era clara de volver antes de lo previsto. El doctor me había dicho que iba demasiado bien y eso me daba esperanzas de volver a jugar cuanto antes. La diferencia ahora es que cuando vuelva el equipo, voy a poder estar con ellos".

Adelantó la operación

"Estaba prevista para principios de mayo, pero después de las reuniones que tuve con los médicos y debido a la evolución que tenía, se iba a adelantar un poco. Los trabajos que me iban exigiendo los iba soportando muy bien y eso me daba fuerzas para avanzar antes de lo previsto".

Recuperación en cuarentena

"Hice todo el proceso con Juanjo Brau -fisio del Barcelona- y estamos en pleno contacto por mensaje de los trabajos que tengo que hacer diariamente. Nos tenemos que adaptar a las máquinas y opciones que tengo dentro de casa para por lo menos mantener el cuádriceps, que es lo más importante en esta etapa de recuperación".

Luis Suárez, en el Espanyol - Barcelona de La Liga Reuters

Pandemia

"Pensaron que en un principio no era nada. Mucha gente decía era sólo una gripe medio fuerte, pero una gripe no mata a miles de personas como está pasando. Eso genera cierta preocupación hasta que cada país toma sus propias decisiones y hay que aceptarlas, unos estarán de acuerdo y otros no, pero es difícil estar en esa situación".

Cerrar fronteras

"Lo mejor es ser precavido desde el principio y tratar de cerrar todo tipo de fronteras para evitar el contagio y la expansión, que fue lo que sucedió".

El fútbol no es prioritario

"Hay que tomar precauciones y ser realistas que la gente no está esperando para ver un partido de fútbol, está esperando poder salir a la calle, disfrutar sin miedo, ir a un parque con sus hijos, disfrutar de la vida nuevamente".