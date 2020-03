Felipe Melo: "Cuando jugábamos contra Messi con Brasil nos rotábamos para pegarle"

Felipe Melo, actual jugador de fútbol del Palmeiras brasileño, que desarrolló la mayor parte de su carrera en La Liga en clubes como Mallorca, Racing de Santander o Almería, ha concedido una entrevista al periódico argentino Clarín en la que ha confesado varios secretos entorno a la figura de la estrella del Barcelona, Leo Messi.

Melo ha confesado que para él, Messi es "el mejor de la historia". "Yo no puedo decir nada de Pelé porque no lo vi jugar. Y de Maradona tengo el recuerdo del Mundial 90 cuando le ganaron a Brasil con el gol de Caniggia. También la gente en Brasil dice que Zico es mejor que todos", comenta. E insiste en que el vio "jugar a Messi y es increíble. Más que Ronaldo porque Cristiano te puede hacer 5 goles, pero Messi hace esos 5 goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo".

Además de reconocer que el astro argentino es "un jugador único" ha confesado un dato revelador. "Cuando nosotros, con la selección brasileña, jugábamos contra él, decíamos 'tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando'", confesaba Felipe. "Si no (lo haces así) es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo", matizaba el brasileño.

Felipe Melo durante un partido con Palmeiras. Foto: Twitter (@_felipemelo_)

Diferencias entre el fútbol europeo y el sudamericano

Al ser preguntado por la diferencia entre el fútbol en Europa y en América del Sur, Melo ha reconocido que "los árbitros te 'rompen' los huevos en todos lados igual". Confiesa que "son escuelas diferentes", ya que "en Inglaterra das una patada, la hinchada dice 'Ooooooh' y el árbitro no cobra nada" pero "si pegas la misma patada en España te sacan la roja".

"En Brasil, hay jueces que dejan seguir y otros que te expulsan. Por eso la Libertadores me encanta: hay algunas jugadas que si te toca un arbitro brasileño puede ser roja y con un argentino ni cobra falta", reconocía el brasileño.

Su infancia en Brasil

"Yo nací y crecí en la peor favela de Río de Janeiro", reconoce. "Mi madre estaba siempre en casa con nosotros (son tres hermanos) y mi padre trabajaba todo el día. No tenía comodidades pero no me faltó nada", decía Felipe. "Desde pequeño soñaba con jugar al fútbol y no sé qué hubiera sido de mi vida... Era fútbol o fútbol", decía.

Y también confesó que "a veces me iba a entrenar y a la vuelta me encontraba con que uno de mis amigos había sido tiroteado. El 95 por ciento de mis amigos de la favela no existen más, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen más. El 5 por ciento que quedó, logró salir, logró trabajar y hacer su vida".

Vivir en una favela

Melo pasó su infancia en las favelas y reconoce que ha visto "cosas increíbles en la favela de las que mejor ni hablo". Y reconoce que aunque tuvo la oportunidad, nunca quiso meterse "en la droga ni tener armas, yo preferí el otro camino". "Me acuerdo que los jefes del narcotráfico de la favela me decían 'tú tienes futuro, no te quiero ver más acá, si te vuelvo a ver acá te pego un tiro en la cabeza'", declaraba a la vez que decía que el prefirió "trabajar y no ganar el dinero fácil".

Su apoyo a Bolsonaro

"Yo salí a apoyarlo antes de la campaña porque me encantaba la manera que tenía de conducir la situación", reconocía Melo. "Política es una cosa y fútbol es otra; yo no entiendo nada de política pero vi que era un chico que podía mejorar la realidad de mí país", confesaba.

"Hoy gracias a Dios yo tengo amistad con él, hablamos siempre que puede y es un chico que no cambió nada, sigue siendo igual. Me encanta cómo hace las cosas. Pero si ganaba otro candidato iba a querer igual que cambie las cosas de mi país", decía. Y afirma que, según él, "hay mucha gente de Brasil que es tonta y entonces 'si vos sos Bolsonaro no puedes jugar aquí o yo te ataco porque sos de Bolsonaro'. No, yo soy de Brasil. Quiero mucho a Bolsonaro porque es el que me da esperanza", sentenciaba.

