Meho Kodro, exentrenador de Griezmann, y su palo a Messi: "Impone y condiciona al Barça"

El exfutbolista Meho Kodro conoce muy bien a Antoine Griezmann desde su etapa en la Real Sociedad. Y es que Kodro fue el entrenador del francés cuando este jugaba en el juvenil División de honor del club vasco. "Tuve a Antoine como jugador cuando el tenía 17 años y ese mismo año empezó a coger físico que le permitió desarrollar el talento que tenía dentro. Se le veía un chico muy introvertido, con mucho talento", decía el técnico a los micrófonos de la Cadena SER.

Desde que Griezmann dejara el Atleti para partir hacia, todo han sido críticas en su juego. "Sinceramente estaba esperando un poco más de él. Creo que es un jugador que puede dar más y en el, no sé por qué razón, estaba dando algo más. El Barcelona siempre es complicado, su forma de jugar es diferente y me imagino que se encuentra todavía en esa fase de adaptación. No lo está haciendo mal del todo, lo que pasa que conociéndole, puede dar más", reconocía Meho.El exfutbolista cree que este bajón en su juego se puede deber a la ausencia de libertad de movimientos que tenía en el club rojiblanco: "Puede encajar por fuera y puede encajar por dentro, es un jugador que necesita tener mucha libertad en su juego. Tanto en la Real como en el Atlético ha tenido mucha libertad de movimientos y él como entiende bien el fútbol, se adapta muy bien a las situaciones"