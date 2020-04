La dura infancia de Luis Suárez: "Le pusieron a pelear en la calle para ganar dinero"

Luis Suárez sigue recuperándose de su lesión tras ser operado en enero del menisco de la rodilla derecha por el Doctor Ramón Cugat. El Barcelona hizo un comunicado de que la operación había ido bien y que el uruguayo iba a estar alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses.

Tras la suspensión de la competición debido a la crisis del coronavirus, Luis Suárez espera llegar al 100% cuando se reanude la competición. Sus goles son muy necesarios para el Barcelona y su regreso será vital para los intereses del conjunto azulgrana.

El delantero uruguayo tuvo una infancia difícil en Montevideo, la capital de Uruguay, donde tuvo que superar la pobreza. Algo que ha confirmado Danilo Campos.

El mediocampista, que jugó con Luis Suárez en el Ajax y que es amigo del uruguayo, comentó en ESPN que "le dijo que nunca tuvo nada en su infancia, era muy pobre y era un niño peleador callejero. Incluso hacían apuestas en sus peleas. Confieso que eso me impresionó. La gente lo puso a pelear en la calle para ganar dinero".

"Me dijo que recordar esos momentos lo motivaba mucho. Me dijo que siempre pensó: 'La primera oportunidad que tenga de jugar futbol, que es mi sueño, lo haré lo mejor que pueda y no lo dejaré pasar'. Todo esto sirvió de motivación. ¡El tipo trabajó y mira dónde llegó!", recordó Campos.

"Luis siempre me dijo que estaba muy orgulloso de haber pasado por todo esto, porque superó las dificultades que la vida le impuso. Es un ejemplo, un luchador que nunca se rinde", finalizó.

