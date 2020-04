Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, habla de un posible adiós de Messi

El precandidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, acudió este jueves al programa Tu Diràs donde habló del futuro del Barcelona, de su candidatura para suplir a Bartomeu y del futuro de Messi en el conjunto azulgrana.

El Barcelona, como muchos otros equipos, pidió a sus jugadores que se rebajasen el 70% del sueldo debido a la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus, lo que ha hecho que nadie pueda salir de casa por causas mayores y se hayan parado todas las grandes competiciones.

Fue Messi quien alzó la voz para decir que habían aceptado la propuesta del Barcelona, pero a la vez criticó a la directiva culé por las formas. Tras criticar hace unos meses a Abidal, ahora firmó el divorcio con Bartomeu, lo que ha hecho que salten los rumores y mantenga la puerta abierta para salir del Barça gratis en verano.

A pesar de ello, Víctor Font tiene claro que no tiene miedo de que todo esto se lleve por delante a Messi: "No tengo miedo. No. Siempre he estado muy convencido de que Messi es tan culé como cualquiera de nosotros. Quiere a la institución por encima de todo y hará lo posible por seguir trabajando aquí. Y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Hacer el mejor equipo posible y rodearlo del mejor equipo posible porque él, aparte de ser del Barça, quiere ganar. Y eso es lo que hay que hacer".

Medidas de Bartomeu

"Seguramente hubiese tomado las mismas. Es cierto que no contamos con la información necesaria. Ser presidente o tener un cargo de responsabilidad en estos momentos es complicada pero delante de una situación tan excepcional y que supone tanta incertidumbre, tomar medidas como estas se toman en todos sitios. En nuestra empresa hemos tomado las mismas medidas para asegurar que podemos superar la crisis".

Elecciones este verano

Habrá elecciones en el Barcelona, pero serán en 2021 a pesar de que el socio culé haya mostrado su malestar contra la directiva.

"Descarto que haya elecciones este verano. Ya lo hacía ante esta situación de inestabilidad. Pero ahora hace falta frente común, transparencia para hacer frente a los retos. Ha habido falta de transparecencia y ahora cabe hacer un ejercicio de transparencia en los próximos meses. Primero, saber dónde va a parar el mundo, eliminar incertezas. Ver a qué mundo hacemos frente. Y después, a través del ejercicio de transparencia, que cada uno haga el ejercicio que debe hacer".

La llamada del Barça a Xavi

Víctor Font va de la mano de Xavi y será su entrenador si consigue ganar las elecciones. Tras la destitución de Valverde, el Barcelona pensó en Xavi, pero finalmente se decantó por Quique Setién.

"Fue sorprendente para casi todo el mundo que el Barcelona fuese a Doha para ficharlo. Tal vez no para Xavi y Abidal Como socio del club, me pareció razonable que el club pensase en Xavi porque es uno de los mejores activos del club. Creo que le cogía pronto. Pero me parece normal que piensen en Xavi".

[Más información: Xavi, al Barcelona en 2021: su plan para llegar al banquillo con Víctor Font como presidente]