Messi firma el divorcio con Bartomeu y mantiene la puerta abierta para salir del Barça gratis en verano

Lionel Messi ha tomado la palabra en el Barcelona. Lo hizo a principios de febrero para responder a Eric Abidal, secretario deportivo azulgrana, y lo hizo este lunes en el comunicado que emitió como capitán del primer equipo y que compartieron el resto de sus compañeros y en el que anunciaba el acuerdo de rebajarse un 70% el sueldo por la crisis del coronavirus. El mensaje fue aprovechado para atacar otra vez a la directiva.

La Junta que preside el Barcelona parece haber perdido todo vínculo positivo con la plantilla de Quique Setién. También con el equipo de baloncesto. El ERTE ha destapado la desconfianza que hay entre los jugadores respecto a la directiva. Lo evidenció primero Álex Abrines con una rajada en Twitter y lo confirmó tres días después Messi con su 'dardo' en el comunicado del vestuario azulgrana.

"No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", escribía Messi en su comunicado. Un discurso estudiado, lejos de ser escrito en caliente y sin necesidad de ser leído entre líneas para ser entendido. Está claro que la relación entre los jefes del club y Messi y sus compañeros está rota.

De Abidal al 'Barçagate'

Messi es la voz más autorizada dentro del vestuario y, aunque no ha sido el único del equipo en atizar a la directiva, sus palabras son las que más pesan. Josep Maria Bartomeu ya tuvo que salir al paso tras el lío de Abidal. El incendio lo creó el francés al poner en duda la profesionalidad de los futbolistas asegurando que algunos con Valverde "no trabajaban mucho".

La réplica de Messi en otro comunicado fue dura. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno ha de ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", dijo el argentino.

Bartomeu medió, como lo ha intentado hacer ahora. En entrevistas a medios catalanes, el presidente culé agradeció el gesto de Messi y el vestuario con las rebajas de su sueldo y buscó un porqué a su enfado. "Quizás se han molestado por cosas que han dicho gente de dentro y de fuera del club que no tienen toda la información, pero las negociaciones las llevábamos solo Oscar Grau y yo... y nosotros no hemos dicho nada", zanjó.

Sea o no directamente con Bartomeu, el cabreo de Messi va en aumento. Además del rifirrafe con Abidal, al argentino le enfadó cómo se gestionó el no-fichaje de Neymar el pasado verano y ha visto de cerca la pésima gestión del club para hacerse con un delantero este invierno. Por si fuera poco, él y sus compañeros no entendían nada del escándalo de las redes sociales (el 'Barçagate') que azotó al club. Aquella vez Bartomeu también tuvo que dar explicaciones a los jugadores.

Libertad para salir en verano

Demasiadas polémicas y demasiados frentes abiertos entre la directiva de Bartomeu y los jugadores, encabezados por Messi. Un desgaste en la relación que a muchos hace preguntarse si eso puede acabar con la paciencia del argentino y coja las maletas. Es cierto que las últimas veces en las que se ha referido a su continuidad ha arrojado tranquilidad, pero la realidad es que, aunque con contrato hasta 2021, es libre este verano de poner punto y final a su etapa como culé si así lo quiere.

En tiempos de incertidumbre como los que golpean al fútbol en estos momentos por culpa del coronavirus, el Barça no puede estar tranquilo con el último palo de Messi. En Argentina, concretamente Newell's, le esperan con los brazos abiertos. ¿El consuelo de los culés? Que a Messi solo le tocaría aguantar un año y esperar que Víctor Font, de la mano de Xavi Hernández -quien llegaría al banquillo-, ganara las elecciones a la presidencia en 2021. Entonces, eso sí, Messi estaría a punto de cumplir 34 años.

