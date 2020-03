La Justicia confirma que el partido Girona-Barça de Miami no debía disputarse en EEUU

La titular del jugado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, desestimó la demanda de LaLiga contra la decisión de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de no autorizar que el partido de la temporada pasada Girona-Barcelona se jugara en el Hard Rock Stadium de Miami.



Según la juez, la RFEF no incurrió en conducta ilícita de competencia desleal al no autorizar de inicio la celebración del encuentro, ya que "la organización de competiciones por LaLiga debe realizarse en coordinación" con la RFEF.



Tras el juicio celebrado el pasado día 12, la magistrada resolvió que la RFEF no negó la autorización de forma expresa, ya que el plazo para el visto bueno definitivo expiraba el 5 de enero de 2019, pero el FC Barcelona renunció unilateralmente a la disputa del partido previsto para el 26 de enero.

El Hard Rock Stadium de Miami. Reuters

Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la competente en asuntos de naturaleza mercantil.

Tras anunciarse la idea de LaLiga de querer trasladar el Girona-FC Barcelona a Miami, ambos clubs emitieron un comunicado. Mientras los azulgranas se negaron a viajas al continente americano, el Girona sí estaba dispuesto a jugar en Estados Unidos.

Comunicado del Barça

"La Junta Directiva del Barça ha acordado dejar sin efecto su disposición a jugar en Miami el partido contra el Girona, tras constatar la falta de consenso existente en torno a esta propuesta. El FC Barcelona estaba y está dispuesto a desplazarse a Miami para jugar un partido de Liga, y aceptaba que los beneficios se repartieran entre todos los Clubes de Primera y de Segunda División, siguiendo el mismo criterio de reparto de los derechos de televisión, pero considera que mientras no se alcance un acuerdo entre todos los agentes implicados, este proyecto no podrá prosperar".

Respuesta del Girona

"Ante la decisión del FC Barcelona de no seguir adelante con el partido que le tenía que enfrentar al Girona en Estados Unidos, el club de Montilivi quiere expresar su respeto a la posición de la entidad azulgrana. Añadir también que el Girona FC continuará apoyando las iniciativas que ayuden a promover la Liga más allá de las fronteras de España, de la misma manera y con la misma actitud que lo hizo cuando se le propuso participar en el partido en Estados Unidos".

