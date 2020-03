El análisis más sincero de Setién: "¿Yo qué he hecho para estar aquí? ¿Qué currículum tengo?"

Quique Setién se ha sincerado en una entrevista a El Periódico tras dos meses como entrenador del Barcelona. El técnico azulgrana habla de todo, desde su incredulidad ante la oportunidad que se le ha presentado en su carrera hasta cómo es entrenar a Leo Messi.

"Cuatro días antes de fichar por el Barça estaba con un billete de avión en la mano para irme a otro sitio. ¿El Betis? No, no diré nada ahora. Algún día quizá sí. Parece que se alinearon los astros para que yo estuviese aquí. Hay muchas, muchas, muchas cosas. En su día, en su día lo diré. No, no es el momento aún", explicó sobre su llegada al Barça.

"Es verdad que mucha gente me decía que sí, que sí, que sí podía ser el entrenador del Barça. Pero yo no me veía", contó pese a los rumores que entonces ya le vinculaban. "¿Por qué? ¿Yo qué he hecho para estar aquí? Te pones a analizar la situación y piensas: '¿Qué currículum tengo yo?'", siguió explicando.

Eder Sarabia, junto a Quique Setién, durante el entrenamiento en la previa de el partido de Champions League frente al Nápoles REUTERS

Cree que el motivo estuvo en su estilo: "Al final, a mí me fichan por unas ideas. Si mañana, por poner un ejemplo, me llama el Eibar sería incapaz de hacer el trabajo extraordinario que está haciendo Mendilibar. Mi mentalidad no esta acorde con eso", confesó.

'Messidependencia'

En el Barça se ha puesto al mando de jugadores como Messi: "Es verdad que hay jugadores que piensan demasiado en conectar con él. Yo también lo haría. Messi ha resuelto el 90% de los partidos de este equipo. Siempre decía a todos mis jugadores: 'Si el balón está en el pie de los buenos siempre tiene más posibilidades de que salga bien'. Por eso lo buscan a él, sabes que va a pasar algo. Es normal esa dependencia. Prefiero que se la den a él. Estoy más tranquilo", señaló.

"Siempre soy atrevido y valiente, pero lo que no soy es un suicida. Soy valiente, pero antes de poner el pie ahí miro si esa baldosa está bien. Hay cosas que debo valorar y no solo en el aspecto ofensivo. Somos un equipo muy bueno con el balón, pero somos menos buenos sin él. Mientras no me asegure que voy a marcar cuatro goles por partido, seguramente no seré tan tan valiente", concluyó sobre su estilo.

