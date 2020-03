Fernando Vázquez y su 'palo' al Deportivo de La Coruña: "No sé por qué me echaron en 2014"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, ha asegurado este jueves en un coloquio que todavía desconoce por qué le echaron del club en 2014 tras lograr el ascenso a Primera División y ha confesado que en aquel momento lo asumió con "profesionalidad" porque sabía que le iban a volver llamar.

En un coloquio en la Fundación ONCE sobre el pasado, presente y futuro del club gallego, Vázquez se refirió al final de su primera etapa en el conjunto blanquiazul y a su vuelta a finales de 2019 con el equipo colista.

"Como profesional, tienes que aceptarlo cuando te despiden, marchar y esperar otra oportunidad. No fue agradable, bonito, lo acepté con profesionalidad, no hablé más del Deportivo, no concedí ninguna entrevista y sabía que me iba a llegar otra oportunidad del Deportivo y en momento complicado, como así fue", confesó.

Vázquez añadió que hizo "lo mejor" que podía hacer: marcharse "en silencio y aceptar la decisión de un presidente" y agregó que "los motivos" que le costaron el puesto días antes de iniciar la pretemporada aún los desconoce.

De su regreso al Deportivo dijo que le dio el sí al club "dos o tres días antes" de ser incorporado y tras " unos días de discusión" porque "había que arreglar algunas cosas" y dejarlo "por escrito", porque "en momentos de euforia todo va bien, pero hay que prepararse a nivel contractual para sí las cosas vienen mal dadas".

El entrenador coruñés indicó que hizo el "diagnóstico" del equipo que marchaba último clasificado de Segunda División pasaba por los goles encajados y "la medicina aplicada fue la correcta".

Con una propuesta para coser la defensa, Vázquez inició esta etapa en el Deportivo con seis victorias seguidas que sacaron al equipo del descenso; ahora, después de tres partidos sin ganar, avanzó que se plantea cambiar el estilo, pero no este sábado ante el Almería.

"Es posible que los rivales modifiquen el comportamiento respecto a nosotros y entonces nosotros lo tendremos que modificar. En principio, en Almería, no, porque el Almería tiene que ganar", precisó Vázquez.

[Más información: El 'zas' de Fernando Vázquez: "Setién predica y Bordalás juega como le sale del papo"]