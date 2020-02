El 'zas' de Fernando Vázquez: "Setién predica y Bordalás juega como le sale del papo"

El Zaragoza y el Deportivo afrontarán el domingo un duelo de veteranos en sus respectivos banquillos: Víctor Fernández y Fernando Vázquez. Desde su destitución en el Dépor, continuó su carrera en el Mallorca, al que dirigió en las temporadas 2015/2016 y 2016/2017, y no volvió a entrenar hasta que cogió las riendas del equipo coruñés a finales de diciembre.

Este miércoles Fernando Vázquez ha concedido una entrevista en La Voz de Galicia. El técnico fue preguntado por Bordalás y si se identifica con él, a lo que contestó que "absolutamente" porque le parece un entrenador "como la copa de un pino".

Además, elogió la manera que tuvo de jugar el Celta ante el Barcelona: "El otro día, jugando contra el Barcelona, con juego combinativo, jugando en campo contrario... Setién lo predica. Bordalás no predica nada. Juega como le sale del papo...".

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo Twitter (@RCDeportivo)

También consideró es "un desprecio absurdo" decir que se trata de un equipo que da patadas y que defiende. Fernando Vázquez defendió que el Celta perdió el partido porque "no tiene a Messi y alguno más". "Bordalás no entrena para gustarse. No entrena para ya sé que soy, mi equipo es que no sé qué.. Él entrena dentro de unas posibilidades estratégicas, valorando su fuerza, la de los demás. Él es entrenador de verdad", manifestó.

Indignación por el caso Marega

El entrenador del Deportivo afirmó que debería ser un entrenador que esté "en la cabecera de todos los informativos". Sobre el caso Marega, un jugador que abandonó el terreno de juego por los insultos racistas por parte de la grada, apuntó que "solo se va a resolver cuando los jugadores decidan irse y se pierdan partidos".

"Me parece un poco miserable la actuación de los compañeros de Marega, del entrenador y del árbitro. Agarrando al chaval, creo que también le sacaron una tarjeta amarilla, para que se quedara. Creo que deberían haber tenido la reacción contraria. Pero esto tiene que arreglarlo quien tiene que arreglarlo", añadió.

Suspensión por llamar nazi a Zozulya

Fernando Vázquez comparó este incidente con la suspensión del partido del Rayo Vallecano por llamar nazi a Zozulya. El técnico consideró que "lo que no puede ser es lo que pasó en Vallecas. Es decir, ¿qué es un nazi? Al fin y al cabo, es casi una opinión política, ¿no? Con un trasfondo más serio, pero no deja de serlo un poco".

"Es decir, que por una afición que da su opinión, canta algo observable, manejable, que hasta el propio chaval... bueno, no lo escribió, pero... suspenden el partido. Después, insultos racistas y xenófobos y no pasa nada. Algo hacemos mal", concluyó.

