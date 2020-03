El Getafe comunica que el choque ante el Inter en Milán será a puerta cerrada y sin periodistas

El Inter de Milán-Getafe se blinda a causa del coronavirus. El fútbol italiano (y toda actividad deportiva, como el baloncesto) se está protegiendo la epidemia que está provocando una crisis global y se siguen tomando medidas para los próximos eventos.

El encuentro de Europa League, que se disputará la semana que viene en el Giuseppe Meazza será a puerta cerrada y, a priori, sin periodistas. Así lo ha comunicado el Getafe a la prensa acreditada para el partido. Ha afirmado que, a menos que les comuniquen lo contrario, los periodistas no podrán acceder al estadio milanés para dar cubrir el encuentro.

El pasado martes Salvador Illa, Ministro de Igualdad, recomendó que el partido del club azulón ante el Inter de Milán se jugase a puerta cerrada como medida de prevención ante el brote de coronavirus, que sigue cobrándose nuevas víctimas. Esto sentó especialmente mal a la afición del Getafe que, a través de la Federación de peñas del Getafe FC, mostró su descontento mediante un comunicado publicado en su cuenta de twitter.

COMUNICADO pic.twitter.com/NZTSAX2aX7 — Fed. de Peñas Getafe CF (@FPGETAFE) March 3, 2020

El presidente del Getafe, Ángel Torres, en declaraciones a la prensa a la salida del Coliseum Alfonso Pérez el pasado martes dijo que "Haremos lo que nos digan. Es más importante que no vean el partido y cuidarles para que no pase nada. Hay que esperar hasta el 19. La medida me parece perfecta, quedan 15 días. Lo del Ministerio es una recomendación, no una obligación".

Los azulones recibieron la notificación que decía que el Inter-Getafe, del próximo jueves 12 de marzo, se iba a disputar a puerta cerrada en el Giuseppe Meazza, a finales del pasado mes de febrero. La intención del club azulón es viajar el mismo día del partido para pasar el menos tiempo posible en la ciudad italiana, situada al norte del país transalpino que es, precisamente, la zona europea más golpeada por el coronavirus.

