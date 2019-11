Juan Cala: "La Copa del Rey está hecha para que los grandes lleguen a la final"

La vida trata de cumplir sueños y vivir experiencias, algo en lo que el futbolista sevillano Juan Cala (Lebrija, 29 años) es un auténtico experto. Pocos jugadores tienen la oportunidad de haber hecho carrera en la élite en el club de sus amores; en el equipo en el que ascendieron desde la cantera hasta alcanzar la gloria ganando toda una Europa League. Pero aún menos habituales son los que posteriormente tienen la oportunidad de vivir nuevas aventuras en un fútbol chino al alza, justo antes de regresar a su tierra para terminar formando parte de un Cádiz que ha revolucionado la Segunda División.

El Cádiz de Cervera, el Sevilla de Manolo Jiménez (Copa del Rey 2010) o el de Unai Emery (Europa League 2014), el Getafe de Bordalás... Equipos emblemáticos de los que ha formado parte el defensa andaluz a lo largo de su carrera; además de otros como Granada, Las Palmas, Henan Jianye, AEK Atenas o Cardiff City, entre otros.

Benzema ante Juan Cala

Ahora Juan Cala ha regresado a casa para seguir sintiéndose futbolista cerca de los suyos. Ha cambiado China y Gran Canaria por Cádiz. El Zhengzhou Hanghai por el Ramón de Carranza. Y pocos meses después de su vuelta a España el destino le ha vuelto a regalar otra alegría: el Atlético Antoniano, club de su localidad natal del que es canterano, jugará contra el Betis en Copa del Rey.

El fútbol ha querido regalarle un partido histórico en el que su pueblo (Lebrija) se enfrentará en partido oficial al máximo rival para todo sevillistas. Una eliminatoria que el mismo vivirá como si estuviera en el terreno de juego.

Dejaste el Getafe en 2018 y te marchaste a China. ¿Cómo fue tu adaptación allí?

Respuesta: "Es complicado. En China depende a la ciudad que te vayas. Pekín o Shanghai es sencillo porque todo el mundo sabe inglés, pero en las ciudades menos conocidas la barrera del idioma es muy importante".

Se trata de otra cultura, ¿pero en que se diferencia realmente el fútbol europeo y el chino?

"El fútbol europeo está mucho más desarrollado. Allí solo puede haber tres extranjeros por equipo".

A muchos jugadores europeos os está seduciendo el fútbol asiático en los últimos años. ¿Qué motivo te empujo a ti a irte a China?

"Bueno, yo me fui pensando en lo económico. Creo que no hay nada más allá del dinero. Te llega una oferta atractiva que te puede resolver gran parte de futuro y vas allí a probar suerte, pero nada más".

¿Por qué volviste a España?

"Una vez estás allí y has ganado el dinero que tenías que ganar, buscas otro tipo de retos deportivos más atractivos. En Las Palmas había un reto interesante pero al final no salió bien. Al final decidí estar cerca de casa, cerca de los míos, de mi localidad -Lebrija- y poder disfrutar del Cádiz que siempre ha sido especial por la cercanía con mi pueblo".

Buscabas nuevos retos y ahora estás en un Cádiz que vive un buen momento. ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa?

"Estoy muy feliz. Las cosas están saliendo bien y el equipo ha cogido una racha muy buena, con una gran dinámica... La gente de Cádiz sabemos como vive el fútbol y la vida y todo el mundo está encantado. Ojalá todo termine bien".

¿Estas con fuerza?

"Yo estoy muy contento, siento la confianza del mister. He estado dos semanas lesionados y esta semana espero volver con el equipo. Aquí he tenido muchos minutos. Cervera hace muchos cambios y jugamos todos".

¿Os veis en Primera la próxima temporada?

"No, no nos vemos en Primera. Este equipo ha sufrido subidas y bajas en los últimos años y estamos muy cautelosos. Vamos partido a partido. Queremos ir acumulando puntos, puntos y más puntos. Cuando pasen las Navidades y el mes de enero, ya en febrero veremos donde estamos".

Partido a partido, ¿ese es vuestro secreto?

"Sí. No pensamos más allá del partido siguiente. Es una idea del mister que ha hecho que todo el grupo piense como él. Nadie duda de Cervera. Tenemos un grupo humano espectacular que yo muy pocas veces lo he vivido en el fútbol porque llevan cuatro o cinco años juntos. Hay gente que lleva aquí desde que el equipo está en Segunda B y te intentan enseñar a entender como se vive el Cádiz. Somos amigos dentro y fuera del campo".

Pues el Almería parece que va a por el liderato. ¿Cómo habéis vivido el fichaje de Guti para intentar recortaros puntos?

"Nosotros no opinamos de esas cosas. Es normal que los clubes con más dinero intenten estar más cerca del líder, de no meterse a playoff. Si creen que Guti es el elegido, ni nos paramos a pensarlo. El trabajo de los demás nos da igual. Dependemos de nosotros y ya tenemos bastantes cosas encima".

¿Pero cómo se vive en el vestuario la destitución del entrenador rival más directo que tenéis cuando está segundo en la tabla?

"Hombre, despedir a un entrenador yendo segundo no es lo más normal. Tampoco se que idea tiene el jeque. Entiendo que él considera que ha hecho una inversión para ir primero y el segundo puesto no le vale, pero debe entender que la Segunda División es muy larga y complicada. En Las Palmas estábamos en playoff y cambiamos de entrenador y fuimos a peor. No siempre es a mejor".

En Liga estáis dominando, pero la Copa aún no ha empezado. ¿Cómo habéis recibido el emparejamiento contra el CD Lealtad?

"Bueno, nos ha tocado un equipo de Tercera División en el que intentaremos pasar".

¿Y cuáles son las aspiraciones?

"Nuestra obligación ahora es pasar de ronda. Ya veremos las aspiraciones depende quien nos toque. Es muy difícil hacer algo en Copa. La Copa está hecha para que los grandes lleguen a la final. Nosotros no vamos a tirar nada, pero ya veremos hasta donde llegamos".

Tu pueblo si ha tenido suerte, ¿no?: Atlético Antoniano - Betis. Os ha tocado la lotería parece.

"Sin duda, nos ha tocado el gordo. Había dos o tres equipos muy apetecibles. Athletic, Betis y Sevilla eran equipos muy atractivos para un club recién llegado a tercera. El objetivo es poder llenar el campo, hacer taquilla y entrada, salvar el presupuesto... Se trata de salvar al fútbol amateur. El Betis nos puede hacer salvar hasta el presupuesto de la próxima temporada".

¿Cómo lo ha vivido la gente?

"La gente está muy, muy ilusionada. Ahora estamos a la espera de ver si se puede jugar en Lebrija y no fuera"

¿Hay problemas con el campo?

"Sí, tienen que venir a inspeccionar el campo porque debe respetar unas medidas de seguridad mínimas, contar con sala de prensa, otra antidoping... Pocos campos de Tercera tienen estas cosas. Se que el Antoniano y el Ayuntamiento quieren jugar en Lebrija porque es hacer una historia en la localidad. Pero no depende de ellos, depende de la Federación. Si no habrá que buscar un campo cercano".

¿Cómo viviste tu la ronda previa a este momento?

"Mucha ilusión. Había 3.500 personas en el campo, parecía que estaba todo el pueblo. No había rivalidades con el otro equipo de la localidad. Encima el Antoniano es el equipo de mi vida. Siempre que puedo voy al campo".

Encima tu eres canterano del club, con 11 años te marchaste al Sevilla para hacer carrera en la élite.

"Yo destaqué en las categorías inferiores del Antoniano y el Sevilla se movió rápido. Antes era un club que ojeaba mucho su provincia y a mi me llamaron para hacer una prueba de entrenamiento y a Pablo Blanco le guste y me ficharon. A partir de ahí hubo un acuerdo entre clubes como convenio para fichar jugadores".

¿En el Antoniano son más del Betis o del Sevilla?

"Hay de todo, pero es verdad que los jugadores que han salido del club han ido al Sevilla. Pero no creo que tenga nada que ver más allá de una buena relación entre clubes".

Juan Cala frente a Neymar. EFE

Para un sevillista como tú será un día grande: partido contra el Betis y en tu casa.

"Hombre, por supuesto. Pero no por ser del Sevilla, si no por el Antoniano. Yo quiero que el Antoniano gané todo siempre, pero si se enfrenta al Betis imagínate... Ojalá eliminen al Betis".

¿Les ves opciones de eliminar al Betis?

"En el fútbol el 0% no existe. No se si tiene un uno, un cinco o un seis. Va a depender mucho de donde se juegue el partido. El equipo está en los puestos altos de Tercera, es muy joven, físico, corren mucho... Pero el Betis es un equipo de 200 millones de euros".

¿Qué consejos les das?

"Tienen que jugar con confianza y verticalidad como hacen en Liga. Pero estos partidos dependen más de como este el equipo superior. Hay dos categorías de por medio y con una diferencia de muchos millones de euros. Si el Betis está a su nivel, el Antoniano tiene poco que hacer. Ahora bien, si llega a Lebrija y no está a gusto en las dimensiones del campo, y encima no está a su nivel, hay opciones".

¿Cómo ves al Betis a día de hoy?

"No está bien, no termina de encontrar la línea planteada en el proyecto. Está en puestos bajos y pasa una mala racha. Con Rubi en duda en este tramo de Liga. Pero tienen buen equipo, a poco que el entrenador consiga dar con la tecla irán para arriba".

¿Se equivocaron al echar a Setién? ¿Cómo se vive allí?

"La pasada temporada se enquistó entre la directiva y la afición. La afición le silbaba al propio Setién. Hubo una oleada de críticas y no tuvieron más remedio de cambiar al entrenador. Ahora no están saliendo las cosas bien y no se que puede pasar. Veremos si vuelve Setién o viene otro entrenador".

¿Lopetegui está mejor en tu Sevilla?

"Cuando se anunció su fichaje levantó polémica, pero ha demostrado que es un gran entrenador. El equipo va muy bien. Es muy difícil hacer 15 o 16 fichajes y que el equipo crezca. Están muy bien".

¿Por qué creó polémica su llegada al Sevilla?

"Su salida de la selección fue clave. No veían al Lopetegui entrenador, si no al que salió de la selección. Y eso que el no tuvo culpa. Fue un daño colateral".

Quizás la próxima vez que hablemos sea con un ascenso cadista o una victoria copera del equipo de tu infancia.

"Ojalá. Gracias por vuestro tiempo".

