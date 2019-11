Melero, capitán del Becerril: "Tenemos pocas opciones ante la Real, pero todo puede pasar"

Los sueños a veces se cumplen y eso es lo que le ha pasado a un equipo de la provincia de Palencia que ha logrado hacer historia en la Copa del Rey. El pasado miércoles, el Becerril recibió en el campo Mariano Haro al Urraca. Un partido que solo uno podía ganar y que daba el billete para la primera ronda de la competición copera. Es ahí donde se logró la gesta: el modesto conjunto palentino venció por 1-0 ante su gente con gol de Alberto Melero.

El capitán del equipo fue el artífice del pase. Un futbolista que a punto estuvo de colgar las botas el pasado verano después de sufrir una dura y larga lesión en la rodilla. Pero el sueño de la Copa estaba latente y fue por esto por lo que decidió continuar un año más. De ahí a colocar su nombre en la historia del torneo, ya que nunca antes un equipo de una localidad tan pequeña había jugado la competición.

700 habitantes tiene Becerril de Campos, un encantador municipio de Palencia que se ha convertido en noticia a lo largo de la última semana. La expectación era máxima durante el sorteo: ¿a qué Primera le tocaría? La suerte deparó que sea la Real Sociedad la que acuda a la Nueva Balastera. Sobre todo esto ha podido hablar EL ESPAÑOL con el héroe local, Alberto Melero.

La habéis liado muy grande, ¿cómo viviste ese histórico momento del gol y clasificación para la Copa?

La verdad es que es lo que estuve soñando el día anterior, todo lo que pensé. Jugar, marcar y ganar, salió todo redondo. Cuando metes el gol de vuelves loco, lo celebras con toda la gente. La verdad es que no esperábamos tanto.

Para ti, si cabe, es un poco más especial lo conseguido porque vives en Becerril y has jugado prácticamente toda tu carrera allí

Soy de Palencia, pero mi mujer es de aquí. Llevo quince años jugando para el equipo y fue muy especial. Becerril se siente mucho, encima meter el gol más importante de la historia del club. Fue maravilloso, una alegría inmensa.

Estuviste a punto de retirarte y ahora eres el ídolo local, ¿aún te queda cuerda para seguir jugando?

El año pasado prácticamente jugué poco por una condromolacia -la degeneración de los cartílagos-, prácticamente no jugué. Eso me llevo a pensar en dejarlo, en verano estuve pensando si seguía o no. Pero con todo lo de la Copa del Rey, me probé, vi que había menos dolor y decidí seguir un año más. La mejor decisión que he tomado en mi vida.

Eres padre, trabajas como auxiliar administrativo y también futbolista, ¿cómo compaginas todo?

A estos niveles, el que juega al fútbol es porque le gusta mucho. Trabajar, según el turno de tarde o mañana, eso los que trabajamos. Luego los más jovencitos estudian. Entrenamos a las 8 de la tarde y... mucho frío -risas-. Jugamos porque nos gusta mucho y disfrutamos haciéndolo.

Los jugadores del Becerril celebran el gol de Alberto Melero CD Becerril

No cobráis, pero ¿recibís alguna prima por objetivos?

Sí, tenemos primas por partidos ganados. Aquí el que juega, lo hace por gusto. No hay mucho dinero, el dinero es el que hay en un equipo modesto.

Del Mariano Haro a la Nueva Balastera, ¿cómo esperas ese momento?

Espero que se llene. Habrá bastante gente por lo que se está moviendo. Ha sido un equipo pequeño, el más pequeño que juega la Copa del Rey, el que se ha clasificado. Habrá buena entrada, pero 8000 personas es mucho. En el Becerril movemos gente, pero al final no tanto. Sí que espero una buena entrada, pero no sé si se va a llenar. Va a ser un día para recordar siempre.

La Real es vuestro rival, ¿teníais alguna otra preferencia?

La Real era uno de los equipos que queríamos. Nos hubiera gustado mucho el Athletic. El Athletic, el Sevilla que está muy bien, Betis, el Valladolid o la Real eran los clubes que queríamos por lo que mueven. Al final es un equipo -la Real Sociedad- que ha ganado La Liga o la Copa del Rey, es muy importante

¿Cómo vivisteis el sorteo?

El sorteo parecía el de la Champions. Lo vivimos en el bar, estaba todo el pueblo allí, incluso había gente fuera de él porque no cabía. La primera bola en salir fue de la del Athletic, nos dejó un poco cabizbajos, pero después salió la de la Real y fue una alegría inmensa.

La plantilla del CD Becerril durante el sorteo de la Copa del Rey CD Becerril

¿Visualizas un duelo contra Odegaard?

Ojalá vengan los mejores jugadores posibles. Supongo que ellos quieren hacer una buena participación, es un buen equipo, aunque supongo que no traigan a todos. Me encantaría que trajesen a los buenos jugadores como Oyarzabal, Odegaard... Si vienen, sería muy bueno.

¿Cómo un equipo tan modesto va a preparar el partido de su vida?

Intentaremos descansar ese día lo máximo posible. Intentaremos en el trabajo hacer menos -risas- , llevar una buena alimentación esos días, intentar disfrutar y que la gente de Palencia lo pase bien. Un equipo de Primera División no viene todos los días, de hecho creo que es la primera vez que viene uno a la Balastera. Intentaremos llevarnos un buen recuerdo.

Comentan que desde la Real se vive con mucha prudencia la eliminatoria, ¿crees que se cumplirá el sueño y tendréis alguna opción de pasar?

La Real se ha llevado buenos batacazos en los últimos años en la Copa. Tenemos muy pocas opciones, pero en el fútbol todo puede ocurrir, un pequeño puede ganar a un grande, por eso el fútbol atrae a tanta gente. Tenemos que intentar aprovechar nuestras oportunidades. Si ganamos, ganamos muchísimo. Si perdemos, no pasa nada, porque el premio ya lo hemos conseguido.

Ya sabemos que el fútbol es muy caprichoso...

Puede pasar cualquier cosa. Un penalti, una expulsión... pero lo normal es que nos llevemos un buen cesto de goles. Lo importante es salir a competir y a disfrutar, aprovechando nuestras oportunidades.

El sueño sería pasar las dos primeras rondas y… ¿Real Madrid, Barcelona, Atlético…?

Eso sería lo máximo. Si estamos a punto de llegar al máximo, eso sería aún más.

Un mensaje a los aficionados y a todos los que nos hemos hecho un poco del Becerril por lo que habéis logrado.

Al final ser el equipo más pequeño ha tirado mucho, la gente nos ha apoyado mucho, más de lo que esperábamos. Darles las gracias y si pueden acercarse a disfrutar de un partido bonito, ahí estaremos.

