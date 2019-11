"¿Bajarnos el sueldo por Neymar? A Piqué hay que cogerlo con pinzas porque tiene labia"

El futuro de Luis Suárez en el Barcelona no está asegurado a largo plazo. A pesar de ser una de las piezas fundamentales de la plantilla durante los últimos años, el uruguayo se podría plantear una salida del club azulgrana debido a su edad, 33 años. El delantero sigue estando en lo más alto pero las ofertas encima de la mesa se le acumulan.

Además, aunque los goles el futbolistas han sido clave durante las campañas más recientes, esta temporada ya ha recibido pitidos por parte del público. Las críticas fueron en aumento con la derrota ante el Valencia en Copa del Rey, ya que muchos cuestionaron su rendimiento: "Me dolió que me culparan de esa derrota en la Copa del Rey. Esas semanas se inventaron muchas cosas sobre mí. Me lesioné en Anfield a diez minutos para el final".

No obstante, Suárez se ha mostrado ilusionado de formar parte del proyecto del Barcelona: "Me siento muy feliz y muy valorado en el Barcelona. Aquí el listón siempre está muy alto. La exigencia es máxima y nosotros queremos ganarlo todo como cada año". "Puede ser que en algún momento hayamos pecado de no dar un grito a tiempo, pero no quiero quedar como el malo", manifestó en la entrevista a Sport.

Neymar, con la camiseta del PSG Reuters

Por último, analizó el frustrado fichaje de Neymar por la entidad catalana que no llegó ha producirse en el pasado verano. Gerard Piqué llegó a confesar que algunos jugadores estaban dispuestos a modificarse el salario para que se pudiera llevar a cabo. Luis Suárez, por su parte, ha respondido de la siguiente manera: "¿Que si ayudamos a financiar el fichaje de Neymar? Bueno, a veces a Gerard hay que cogerlo con pinzas porque tiene mucha labia"

