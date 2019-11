Saúl Ñiguez: "Cuando suena el himno hay que sentirlo, es emocionante"

Saúl Níguez, jugador del Atlético de Madrid, considera que "cualquier futbolista español quiere representar a su país y cuando suena el himno resulta emocionante, ves a tu gente y me acuerdo de lo que me dijo Ginés Meléndez, que cuando suena el himno hay que sentirlo y no moverse".

El centrocampista del Atlético espera oír el himno en su estadio el próximo lunes, ceremonia que le resulta emocionante desde que empezó a vestir la camiseta roja en las categorías inferiores.

Para Ñíguez "será muy especial jugar con la camiseta de la selección española" el próximo lunes en el Metropolitano, estadio de su equipo, el encuentro ante Rumanía de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.



"Jugar en el Metropolitano con la camiseta de la selección sería muy especial para cualquier colchonero y espero contar con minutos. Ya estuve en el Martínez Valero con la selección e incluso pude meter un gol. Fue una sensación única, la mejor de mi vida, y me gustaría repetirlo en mi estadio".

La competencia

El centrocampista rojiblanco, en declaraciones a la web de la federación española, sabe que no será fácil jugar en el equipo de Robert Moreno, en el que se siente "importante, pero no indiscutible".



"Con Robert no hay indiscutibles. Al principio tuve esa sensación pero luego falté a dos convocatorias. Aquí vienen los mejores, me siento importante, no indiscutible". Para consolidar esa idea y no bajar la guardia, el jugador ilicitano considera que la humildad es el factor determinante.



"El mejor consejo que puedes tener es el de mantener la humildad. Yo llegué a Madrid con 11 años y ahora voy a Elche y conservó los mismos amigos de siempre. Valoro dónde he llegado y siempre hay que tener humildad, eso es innegociable".

Su primera convocatoria

Saúl, quien ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección española, fue campeón de Europa sub'19 en 2012 y debutó con la absoluta con Julen Lopetegui el 1 de septiembre de 2016 en Bruselas ante Bélgica, con triunfo de la Roja por 0-2.



"Entrar en aquella primera lista me hizo mucha ilusión, fui con ganas de demostrar que podía estar ahí. Aquel día vi que tenía muchos mensajes y pensé que algo especial había sucedido. Me había llamado la selección absoluta y me puse súper contento".

