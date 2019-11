Las once dudas de la España de Robert Moreno: sin grandes estrellas y con muchos delanteros

La Selección estará en la Eurocopa del próximo verano, pero los últimos empates ante Noruega y Suecia no han hecho más que aumentar las dudas de una España que vive en continuo momento de zozobra desde la destitución de Julen Lopetegui en vísperas del estreno en el Mundial de Rusia.

Hierro fue seleccionador por accidente en el torneo y, como no podía ser de otra forma, España se la pegó ante los anfitriones en los octavos de final. Un nuevo ridículo y la sensación de que ya queda muy lejos el potencial mostrado en la Eurocopa de 2012, último trofeo que se consiguió levantar. Desde entonces, fracaso tras fracaso: Mundial de 2014 (fase de grupos), Eurocopa de 2016 (octavos) y Mundial de 2018 (octavos).

Es decir, España ya ni llega a cuartos, la maldita fase en la que siempre caía hasta que en 2008 se rompió la maldición. Luis Enrique llegó tras el Mundial de Rusia para recuperar la ilusión. El técnico asturiano comenzó bien, pero la Selección volvió a fracasar en la recién creada UEFA Nations League. Después, un problema personal hizo que el seleccionador diera un paso atrás y todo quedara en manos de su segundo hasta ese momento.

Robert Moreno ha cumplido clasificando a la Selección para la Eurocopa, pero ni de lejos ha logrado ilusionar. Ni el juego ni los resultados acompañan. Continuas entradas y salidas en las listas y mucho trabajo por hacer. España se medirá a Malta y Rumanía para cerrar la fase de clasificación y a poco más de medio año para el torneo continental surgen muchas dudas en cuanto al combinado nacional.

1ª Ramos busca socio

Desde la retirada de Piqué de la Selección, Ramos ha ido acumulando acompañantes sin que ninguno se haya asentado definitivamente en el puesto. Iñigo Martínez parece ser el que más papeletas tiene, pero el escaso nivel de los centrales ha hecho que incluso se repesque a un veterano como Raúl Albiol a sus 33 años.

Sergio Ramos, siendo sustituido con la Selección

2ª Muchos delanteros, pocos medios

La falta de gol en los últimos partidos ha hecho que Robert Moreno lleve de vuelta a la Selección a un enrachado Morata y a Paco Alcácer. Además, Dani Olmo debutará. Sin embargo, cae el número de centrocampistas. Fabián parece un fijo en el once y Busquets o Rodri ejercerá de hombre de contención. España brilló en el pasado por sus medios y ahora parece no encontrar quien lleve el timón de juego. Thiago y Cazorla son siempre una incógnitas, uno por su irregularidad y las lesiones y el otro por su edad. Mientras, Ceballos, que no estará por lesión, ha bajado su rendimiento en la Premier.

3ª ¿Adiós definitivo de Koke?

El mal inicio de campaña de Koke parece haber apartado al jugador del Atlético de Madrid de la Selección. Vuelve a quedarse fuera y cada día que pasa parece más difícil un regreso. Su presencia en la Eurocopa está más que difícil y a sus 27 años nunca ha tenido un sitio fijo con España.

4ª El veto a Parejo

España tiene problemas en el centro del campo y uno de los medios más en forma de La Liga es Parejo. Además es un especialista a balón parado. Sin embargo, el che no termina por convencer a Robert Moreno a pesar de sus grandes números con el Valencia. Su ausencia en esta lista es una de las grandes incógnitas. Al igual que Koke, la Eurocopa parece estar muy lejos para él.

14. Dani Parejo.

5ª El portero titular

De Gea y Kepa se han ido alternando en la portería. Ellos junto a Pau López formarán el trío de guardametas que estará en la máxima competición continental de selecciones. A pesar de que el del Chelsea parece llevar ventaja, todo hace indicar que Robert Moreno seguirá alternándole con el portero del Manchester United hasta la Eurocopa.

6ª El lío de los laterales

Carvajal y Jordi Alba, ahora lesionado, son fijos. Jesús Navas por su parte se ha convertido en el otro carrilero derecho de la Selección. En la izquierda, Reguilón sale del grupo y entra Gayà para acompañar a Bernat. En cualquier caso, todos los laterales cumplen el mismo perfil: atacantes, bajos y sin poder ayudar a los centrales en el juego aéreo.

7ª Ansu Fati y los jóvenes

La irrupción de Ansu Fati en el Barcelona se ha visto frenada por la vuelta de Messi y Dembélé. De momento, la joven perla seguirá en la Sub21 y cada vez es más difícil que acuda a la Eurocopa. Está por ver si Dani Olmo se asienta con la Absoluta y el debate surge sobre si se debería apostar ya por esta generación o si es demasiado pronto.

Ansu Fati debuta con la sub21

8ª Isco, fuera de juego

Sin Iniesta ni Silva, Isco estaba llamado a ser el nuevo 'mago' de la Selección. El malagueño no lleva una buena temporada en el Real Madrid, donde apenas ha contado con minutos y en parte por culpa de su estado físico. El de Arroyo de la Miel se plantea salir del club blanco en enero para buscar minutos y no quedarse fuera de la Eurocopa, aunque lo ideal sería que encontrara su nivel en el equipo de Zidane.

9ª ¿Llegará Asensio?

La lesión en pretemporada dejó a Marco Asensio sin poder disputar casi toda la temporada. Se duda de que pueda llegar a la Eurocopa, ya que antes tendría que regresar a su nivel con el Real Madrid tras muchos meses de inactividad. La Selección echa de menos al balear.

10ª Sin candidatos al Balón de Oro

La realidad es que el nivel del fútbol español ha bajado considerablemente en los últimos años. Ningún jugador nacional está entre los nominados al Balón de Oro y solo a Sergio Ramos se le ve con posibilidades reales de volver a estar en la lista de los mejores del mundo. Un dato que no hace más que reflejar una radiografía de la situación actual de la Selección.

11ª Las expectativas reales

¿Puede España así ganar la Eurocopa? Lo cierto es que está muy 'barato' vestir la camiseta de la Selección y que no hay estrellas como en otros combinados. Hay calidad, pero quizá el combinado nacional esté en un proceso de transición. España tiene que estar con la mejores del continente, pero de ahí a que pueda batir a la Portugal de Cristiano, a la Francia de Mbappé...

