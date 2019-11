La Selección presenta su primera camiseta para la Eurocopa 2020

España ya tiene camiseta para la próxima Eurocopa. La Selección ha presentado este lunes a través de sus redes sociales el diseño definitivo de la elástica que vestirán los 23 elegidos por Robert Moreno para la gran competición continental. Un diseño en el que rojo se mezcla con el burdeos con cuadros y rayas en diferentes tonos y detalles en amarillo como acostumbra España.

Una camiseta rompedora que sustituye a la versión que se llevó al Mundial de Rusia y que generó cierta polémica por sus rayas en un tono morado, que podían recordar a la bandera republicana. Si aquella recuperaba un diseño clásico de la Selección, esta vez Adidas apuesta por un diseño innovador nunca antes visto.

Se espera que la Selección empiece a vestir desde ya su nueva camiseta, por lo que se estrenará presumiblemente este próximo viernes 15 de noviembre en el Ramón de Carranza en el partido que enfrentará a los de Robert Moreno contra Malta. Durante este parón, España se medirá el lunes 18 a Rumanía en el Wanda Metropolitano.

España, a asegurar el billete a la Euro

La Selección y Adidas han presentado la camiseta que utilizarán los nuestros en una Eurocopa para la que todavía no tienen el billete asegurado. España todavía no está clasificada de forma matemática tras empatar ante Noruega y Suecia en el último parón, pero le vale con no caer derrotada en su próximo compromiso para firmar su clasificación.

[Más información: Las once dudas de la España de Robert Moreno: sin grandes estrellas y con muchos delanteros]