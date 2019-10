Valverde, sobre El Clásico: "Espero que no nos salpiquen las guerras entre Federación y Liga"

El FC Barcelona visita al Slavia de Praga en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Una victoria y un empate son los resultados cosechados por los azulgranas en los partidos disputados de la competición europea. Ernesto Valverde ha analizado el choque en rueda de prensa.

Táctica para ganar al Barça

"Veo la misma tendencia en los dos últimos años, los equipos te aprietan arriba de una forma más arriesgada. El Eibar lo ha hecho siempre y mañana lo veremos también en el Slavia. El equipo que aprieta arriba deja espacios a su espalda. Si iguala en la presión a jugador con jugador, arriesga más atrás".

Punto fuerte del rival

"Sabemos que el Slavia es el equipo que más corre de la competición. El sábado ya jugamos ante un rival que te obliga a un ritmo muy alto como el Eibar. El Slavia tiene un gran despliegue en ataque y un gran despliegue en defensa. Me gusta el espíritu ofensivo del Slavia, ataca con los laterales altos. Por destacar a alguien, quizás Soucek, que empuja mucho desde el centro del campo y marca goles".

Inter - Slavia de Praga REUTERS

De menos a más

"Nos vamos asentando y superando momentos difíciles. Algunos jugadores se incorporaron tarde, otros estaban lesionados... Poco a poco vamos mejorando".

¿Tridente?

"Yo veo a los jugadores hablando, como todos. Se trata de entenderse y eso se consigue jugando juntos. Los grandes jugadores se entienden rápido".

Futuro de Rakitic

"Si está en la lista es que está bien para jugar y lo que pase más adelante no lo sé".

Claúsula de Koeman para fichar por el Barça

"Estando en mi posición de entrenador siempre están en situación de rumores, no supone nada para mí".

Aplazamiento de El Clásico

"Supongo que se aplaza El Clásico por lo que sucede en Barcelona y en previsión de lo que pueda suceder, pero ya dije que era mejor jugar y dar normalidad a todo".

Más margen

"Ahora tenemos más margen de recuperación de jugadores al no haber Clásico, sí".

Fecha para El Clásico

"Me gustaría que en la fecha de El Clásico prevaleciera el sentido común. El otro día se jugó el Espanyol - Villarreal y se suspende el que se juega el de dentro de una semana. Tenemos que confiar en que todo esté bien y sea una demostración de madurez. Me gustaría que no nos salpicaran las pequeñas guerras entre la Federación y La Liga".

No confiarse con el Slavia

"El Slavia es una gran equipo, no hay más que ver la personalidad con la que jugó ante el Inter y el buen partido que hizo ante el Dortmund. Tiene argumentos y no podemos confiarnos. Lo que tengamos que ganar lo deberemos sudar".

Lesión de Umtiti

"Pensamos que lo de Umtiti es sólo un golpe, el otro día lo hizo muy bien y vamos a esperar un poco".

Novedades en el once

"Es una posibilidad, jugar con los delanteros del otro día o alinear a Demebélé o Ansu. Tenemos que hacer un buen partido ante un rival en buen momento".

Ausencia de gol fuera de casa

"Las estadísticas están por algo, pero también se cortan donde uno quiere. Evidentemente tenemos que marcar goles fuera".

[Más información en: Lenglet: "Ya nadie puede decir nada de Griezmann, estoy contento"]