Álvaro Morata devuelve el estado de felicidad al Metropolitano tras ganar al Leverkusen

De la suplencia a la gloria. Álvaro Morata fue el héroe de un Atlético que sufrió más de la cuenta contra un Leverkusen que le puso las cosas muy difíciles. Tras una primera parte sin muchas ocasiones, el Atlético se volcó y las entradas al campo del madrileño y de Thomas Lemar mejoraron la imagen de los del Cholo Simeone. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid 1-0 Bayer Leverkusen]

Hubo 'run run' en la grada del Metropolitano durante todo el partido. Las críticas que persiguen a los colchoneros en los últimos partidos no están siendo fáciles de olvidar. La grada volvió a cantar eso de "Atleti, échale huevos", un cántico más recordado en el Vicente Calderón que en el nuevo feudo rojiblanco. Los huevos los puso un Morata que también recibió críticas de la grada cuando entró al campo.

La lesión de Giménez

La primera parte estuvo marcada sobre todo por la lesión de Jose María Giménez. El uruguayo se tenía que retirar del encuentro en el minuto 15 con molestias en su gemelo derecho, según el parte médico oficial. Si se confirma la gravedad de la lesión, Simeone se quedaría solo con dos centrales en plantilla, Felipe y Hermoso. Un grave problema para el mes que tiene por delante el conjunto colchonero.

Diego Costa se lamenta por una ocasión fallida Reuters

Se estiró entonces el Atlético, pero con muchas imprecisiones y sin ocasiones claras. Un desplazamiento de banda a banda del mexicano Héctor Herrera, titular por primera vez con el Atlético en duelo europeo, permitió al lateral brasileño Renan Lodi probar al portero finlandés Lukas Hradecky, con un disparo desde el borde del área que atrapó sin problemas.



También tuvo las suyas el Bayer Leverkusen, la mayoría en las botas del delantero Kevin Volland, que tuvo dos opciones, desbaratadas primero por el central brasileño Felipe Monteiro y luego otra por Mario Hermoso. El centrocampista ghanés del Atlético Thomas Partey, con un disparo desviado, tuvo la última de una primera mitad sin goles y deslucida para los locales.

Mejora colchonera

El empuje del Leverkusen siguió en la segunda parte. La banda derecha de los alemanes fue el principal referente de producción de fútbol, sobre todo a través de Karim Bellarabi. El extremo aprovechaba sobre todo los despistes defensivos de un Renan Lodi que no estuvo muy acertado en todo el partido.

El partido se fue rompiendo poco a poco y el Atleti empezó a tener sus ocasiones más claras. Diego Costa la tuvo en su cabeza después de un gran centro del 'palo de golf' que ha fichado esta temporada el equipo rojiblanco, Kieran Trippier. Felipe, en un córner que pateó Koke, también estuvo a punto de encontrar la portería de Hradecky.

Simeone y Morata se funden en un abrazo Reuters

Con el campo volcado hacia el área del Leverkusen, el Cholo metió en el campo a Lemar retirando a Ángel Correa ante la indiferencia de un Metropolitano que no terminó de ver en el francés el revulsivo que el equipo necesitaba. También entró un Álvaro Morata que fue suplente y que desató el incendio en el estadio. Desde el fondo sur se cantó "¡Vikingos no!" y, ante los silbidos de desaprobación de otra parte del estadio, "¡Madridista el que no bote!".

Morata se reencuentra con el gol

El exjugador del Real Madrid calló esos gritos cuando cazó un gran centro de Renan Lodi y batió a Hredecky poniendo el balón con la cabeza a su izquierda. El delantero estaba causando bastantes dudas después de sus últimas actuaciones, pero con este tanto la comunión estadio-equipo que parecía resquebrajarse volvió a unirse.

El Atlético sufrió en los últimos cinco minutos el empuje del Leverkusen. Los alemanes introdujeron dos cambios ofensivos con Paulinho y Lucas Alario y la tuvieron en los pies de Kevin Volland pero Felipe desvió a córner.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez (Hermoso, 15'), Felipe, Lodi; Herrera, Thomas, Koke (Morata, 70'); Saul; Correa (Lemar 62') y Diego Costa.



Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tah, Sven Bender (Dragovic, 91'), Lars Bender; Bellarabi, Baumgartlinger, Demirbay (Alario, 83'), Amiri; Kai Haverz (Paulinho, 75'); y Volland.



Gol: 1-0, 77' Morata.



Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonestó al local Koke (54') y al visitante Bellarabi (37').



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo D de la Champions League, disputado en el estadio Metropolitano ante unos 58.000 espectadores.