Enrique Cerezo: "Lo del tanteo con el Barcelona no tiene nada que ver con Griezmann"

Enrique Cerezo ha hablado el día después de que se revelara que el Atlético de Madrid y el Barcelona habían llegado a un acuerdo para sellar la paz por el traspaso de Antoine Griezmann. Un acuerdo que estaría cifrado en 15 millones de euros e incluiría una opción de tanteo para los culés por hasta cinco jugadores colchoneros entre los que se incluirían Saúl y Giménez.

El presidente rojiblanco quiso recalcar que ambas cuestiones no están relacionadas entre sí: "El tema de Antoine ya se cerró con la multa ridícula de los 300 euros de la Federación. Sobre dinero no voy a hablar nada pero lo del tanteo no tiene nada que ver con Griezmann. Tenemos ese mismo acuerdo de respeto con muchos más equipos españoles", explicó.

Las críticas contra Simeone

Sobre las últimas declaraciones del 'Cholo' dijo: "Nosotros estamos encantados con él. El Cholo es el mejor entrenador que hay ahora mismo en el mundo. Estamos de acuerdo con él en todo lo que hace y para nosotros es el que mejor puede entrenar a todos los jugadores que tenemos".

También respondió a las críticas contra el estilo de juego del técnico argentino: "Cada entrenador tiene su estilo y cada uno entrena como considera. A nosotros nos gusta el trabajo que hace nuestro técnico con los jugadores".

Por último quiso mandar un mensaje de tranquilidad a esa parte de la afición del Atlético que empieza a perder la confianza y los nervios: "Les digo que estén tranquilos y que ya verán como este año ganamos algo".